影／吸膠男凌晨竊車飛車逃還衝撞警車 2警連開15槍逮人

新北市洪姓男子今天凌晨吸膠後在板橋區竊車被車主撞見並報警，洪男涉嫌飛車從板橋區一路逃至中和區一條死巷內，還企圖衝撞警用機車，板橋警方朝後車輪連開15槍成功逮人。洪男落網後坦承吸膠後竊車代步，警方並在車內發現一罐啤酒空瓶，因酒測值為零，警詢後今天將依竊盜、公共危險及妨害公務罪嫌移送新北地檢署偵辦。

「我的車被偷開走了。」今天凌晨零時18分，從事裝潢業的29歲洪姓男子開著剛花25萬元所買的中古汽車，到板橋區廣權路一家超商購買礦泉水，才走出超商大門，眼睜睜看著一名中年男子坐上車，將其汽車偷開走。

被害人洪男大喊「有人偷車。」有熱心機車騎士見狀載他追車，途中正巧遇到板橋警分局信義派出所巡邏員警立即報警求助，信義所值班員警彭國城調閱監視器，發現遭竊汽車出現在板橋區華興街與成都街口，分局勤務指揮中心立即以警用無線電通報實施攔截圍捕。

板橋後埔派出所員警劉宇翔、林奕辰在板橋區四川路一段與館前東路口發現該輛失竊汽車，一路鳴警笛尾隨近6公里，於今天凌晨零時50分追至中和與永和區交界的中山路二段2巷1弄無尾巷內，竊車男子拒絕停車受檢，還倒車衝撞前後夾擊的兩輛警用機車，劉員見情況危急，朝汽車左後保桿、左後輪共射擊12發，林員朝右後保桿、右後輪射擊3發，兩警總共射擊15發，當場逮捕涉嫌偷車的洪姓男子（44歲），而深夜時分寧靜的住宅區突然槍聲大作，附近公寓住戶都被連續的巨大槍響聲驚嚇吵醒。

經查偷車的洪男為台中市烏日警分局轄內列管的治安顧慮人口，洪男落網後坦承吸膠後竊車代步，警方並在車內發現一罐啤酒空瓶，因酒測值為零，警詢後今天將依竊盜、公共危險及妨害公務罪嫌移送新北地檢署偵辦。