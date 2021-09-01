快訊

二度拒絕！北韓拒收300萬劑科興疫苗 稱「應送疫情嚴重國家」

計程車校門前迴轉釀車禍1死 肇事司機訊後請回

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市李姓計程車司機今天清晨6時許，在東區成功國小校門前接4名女廚工乘客，乘客上車後李開車在校門前迴轉，駕駛廂型車的七旬黃姓老婦人煞車不住撞上計程車，黃姓婦人送醫不治。檢察官下午會同法醫、家屬相驗，判定是車禍致死，李承認全部案發經過，檢察官訊後請回，朝過失致死罪方向偵辦。

檢察官與法醫、家屬、李姓司機今天下午在台中殯儀館相驗，判定死因為車禍致死，黃姓老婦人家屬對死因沒有意見，經檢察官訊問後李請回，全案暫依過失致死罪方向偵辦。

李姓計程車司機說，當時他才剛載4名乘客，打了方向燈要慢慢切出路口，車內乘客還在討論要往哪條路走，但迴轉出去時，看到廂型車直衝而來，已經來不及煞車而被廂型車撞上，都有行車記錄器可佐證。

檢警調查，李姓計程車司機（48歲）在今天清晨6時許，東區成功國小前接4名女乘客，4女都是學校外包團膳的廚工，當時準備搭車前往中央廚房，未料李在校門前的黃色網狀線（禁止臨時停車區域）迴轉時，當時駕駛廂型車在旱溪西路快車道的黃姓阿嬤（79歲），雖煞車仍撞上，李與4名乘客都輕傷，黃嬤傷重不治。

台中市第三警分局交通分隊調查，黃嬤、李都無酒精濃度，網狀線區域並非不能迴轉的區域，只是不能臨時停車，當時李欲迴轉，但迴轉時沒有注意左側來車，另外黃嬤未注意車前狀況，都是可能的肇事原因。

台中市李姓計程車司機今天清晨在東區成功國小前迴轉，黃姓阿嬤駕駛的廂型車煞不住撞上，黃嬤傷重不治，全案今天下午由檢察官在台中殯儀館相驗，檢方訊問李後請回。圖／報系資料照
台中市李姓計程車司機今天清晨在東區成功國小前迴轉，黃姓阿嬤駕駛的廂型車煞不住撞上，黃嬤傷重不治，全案今天下午由檢察官在台中殯儀館相驗，檢方訊問李後請回。圖／報系資料照
台中市李姓計程車司機今天清晨在東區成功國小前迴轉，黃姓阿嬤駕駛的廂型車煞不住撞上，黃嬤傷重不治，全案今由檢察官訊問後，請回李。圖／讀者提供
台中市李姓計程車司機今天清晨在東區成功國小前迴轉，黃姓阿嬤駕駛的廂型車煞不住撞上，黃嬤傷重不治，全案今由檢察官訊問後，請回李。圖／讀者提供

計程車 檢察官 車禍

延伸閱讀

阿嬤市場批貨回程遇死劫 國小前撞計程車身亡檢警相驗

廂型車撞擊校門前迴轉計程車 7旬女駕駛送醫不治

影／開學日死亡車禍！7旬嬤校門前撞迴轉計程車釀一死

錯把油門當煞車 女開教練車「暴衝飛出」撞破駕訓班圍牆

相關新聞

兒子開學日沒打疫苗...父抓狂跳車受傷 警認違規要罰

今天是開學日，不過鄭姓男子今天中午因「兒子沒打疫苗」一事，與女友在車內吵架，鄭憤而跳車，造成頭部、背部擦挫傷，警、消獲報...

死亡車禍案外案！女友頂罪反悔咬出肇事男友是通緝犯

高雄林園月前發生死亡車禍，一名43歲江姓男子凌晨騎車，疑似闖紅燈，撞擊另一輛轎車，導致江男噴飛倒地，重傷不治，轎車也遭撞...

計程車校門前迴轉釀車禍1死 肇事司機訊後請回

台中市李姓計程車司機今天清晨6時許，在東區成功國小校門前接4名女廚工乘客，乘客上車後李開車在校門前迴轉，駕駛廂型車的七旬...

影／3嫌半夜砸毀8輛救護車 聲稱不滿行車糾紛所以下手

宜蘭市一家民間救護車公司今天凌晨遭人闖入砸毀8輛車，警方透過監視器掌握嫌犯的車牌，通知23歲沈姓男子為首的3嫌到案說明。...

友人欠錢不還...男幫女友出氣 將人押到車廂群毆討債

屏東縣內埔警分局昨（8月31日）發生借貸糾紛，殷姓男子不滿朋友黃姓男子跟女友借2萬1千元，說好隔天要還，但卻遲不肯還，殷...

校車司機昨晚喝三杯高粱 因隔夜醉遭護童警逮捕

高雄大樹一名58歲王姓男子為某校車司機，今天清晨6時許，騎機車前往學校上班，卻因昨晚喝了三杯高粱，仍有「隔夜醉」的現象，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。