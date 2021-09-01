計程車校門前迴轉釀車禍1死 肇事司機訊後請回

台中市李姓計程車司機今天清晨6時許，在東區成功國小校門前接4名女廚工乘客，乘客上車後李開車在校門前迴轉，駕駛廂型車的七旬黃姓老婦人煞車不住撞上計程車，黃姓婦人送醫不治。檢察官下午會同法醫、家屬相驗，判定是車禍致死，李承認全部案發經過，檢察官訊後請回，朝過失致死罪方向偵辦。

檢察官與法醫、家屬、李姓司機今天下午在台中殯儀館相驗，判定死因為車禍致死，黃姓老婦人家屬對死因沒有意見，經檢察官訊問後李請回，全案暫依過失致死罪方向偵辦。

李姓計程車司機說，當時他才剛載4名乘客，打了方向燈要慢慢切出路口，車內乘客還在討論要往哪條路走，但迴轉出去時，看到廂型車直衝而來，已經來不及煞車而被廂型車撞上，都有行車記錄器可佐證。

檢警調查，李姓計程車司機（48歲）在今天清晨6時許，東區成功國小前接4名女乘客，4女都是學校外包團膳的廚工，當時準備搭車前往中央廚房，未料李在校門前的黃色網狀線（禁止臨時停車區域）迴轉時，當時駕駛廂型車在旱溪西路快車道的黃姓阿嬤（79歲），雖煞車仍撞上，李與4名乘客都輕傷，黃嬤傷重不治。