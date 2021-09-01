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兒子開學日沒打疫苗...父抓狂跳車受傷 警認違規要罰

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

今天是開學日，不過鄭姓男子今天中午因「兒子沒打疫苗」一事，與女友在車內吵架，鄭憤而跳車，造成頭部、背部擦挫傷，警、消獲報到場，協助鄭送醫，不過第二警分局認為，鄭的行為已違反道交條例規定，將依法告發，可罰500元。

台中市第二警分局表示，鄭姓男子今天中午12時許，在車內與王姓女友吵架後，鄭在車輛仍在行駛中跳車，雖然當時轎車時速不快，但仍造成鄭頭臉、背部瘀青，經送醫後無大礙，不過根據道路交通管理處罰條例規定，鄭的行為已構成該法第81條，在車輛行駛中攀登、跳車或攀附隨行者的規定，將依法告發，可開罰500元。

據查，鄭姓男子（36歲）傷勢是因跳出轎車而造成，當時鄭坐在轎車右前座，轎車是由鄭的現任女友所駕駛，因為今天是開學日，鄭不滿與前女友所生的兒子，「沒有打疫苗就去上學，會不會染疫，要不要請防疫假」，而跟現任女友吵起來，女友為了安撫鄭，頻頻開導，「其他學生也沒打阿，讓我來處理就好，不用擔心，不要想那麼多」。

不過鄭姓男子疑一直鑽牛角尖，與女友在車內口角，情緒激動，行經北區太原路、崇德路口時，鄭烙下一句「不想講了」，隨後開啟車門跳車，幸好當時鄭女友的開車速度慢，鄭跳車跌落路旁後，沒有造成嚴重傷勢，也沒有造成其他用路人發生車禍。

第二警分局長陳家銘呼籲，警方對於維護社會秩序責無旁貸，任何脫序行為及危害用路人安全的行為都會強勢執法，絕對會依法究辦，以維護市民安全。

台中市鄭姓男子今天中午因兒子打疫苗問題，與女友吵架，鄭憤而跳車，造成頭臉、背部傷勢，警方認定鄭行為違法，依法告發。圖／讀者提供
台中市鄭姓男子今天中午因兒子打疫苗問題，與女友吵架，鄭憤而跳車，造成頭臉、背部傷勢，警方認定鄭行為違法，依法告發。圖／讀者提供
台中市鄭姓男子今天中午因兒子打疫苗問題，與女友吵架，鄭憤而跳車，造成頭臉、背部傷勢，警方認定鄭行為違法，依法告發。圖／讀者提供
台中市鄭姓男子今天中午因兒子打疫苗問題，與女友吵架，鄭憤而跳車，造成頭臉、背部傷勢，警方認定鄭行為違法，依法告發。圖／讀者提供

開學日 疫苗

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