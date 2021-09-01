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友人欠錢不還...男幫女友出氣 將人押到車廂群毆討債
屏東縣內埔警分局昨（8月31日）發生借貸糾紛，殷姓男子不滿朋友黃姓男子跟女友借2萬1千元，說好隔天要還，但卻遲不肯還，殷姓男子為了幫女友出氣，夥同林姓男子等4名友人，昨凌晨到黃男內埔租屋處後，一行人將黃男綁到後車廂，一路南下到車城附近黃金海岸，黃姓男子趁隙逃出後，跑到車城消防分隊借電話，請家人載回，黃男事後報案。
警方調查，被害人黃姓男子與殷姓男子兩人從小認識，殷男日前聽到女友抱怨，黃在8月初向她借2萬1千元周轉，當下允諾隔天還，但卻遲遲推遲未還。
殷姓男子聽到女友抱怨後，為幫女友出氣，殷姓男子夥同林姓男子等4名朋友，共5人，昨從車城鄉開近百里路程，到黃姓男子在內埔租屋處，凌晨3點多，請黃男開門後，黃不疑有他，未料眾人將黃綁走放置在殷男車子後車廂，一路南下開到車城鄉。
開到車城附近黃金海岸後，眾人下車毆打黃男，還出言恐嚇，黃趁隙跑到車城消防分隊，跟分隊借電話，當下消防員詢問要不要報案，黃堅稱不用報案，黃身上沒有明顯外傷，黃打電話給家人，請家人來載他回去，黃事後才向警方報案。
警方受理報案後，展開追查，在車城、內埔鄉共查獲5人，與疑似現場犯案工具大型螺絲起子。警方詢問後，殷姓男子的5人依涉嫌妨害秩序、妨害自由與傷害罪移送檢方偵辦。
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