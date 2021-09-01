快訊

5天前剛打AZ...空軍一聯隊補給中隊副隊長昨受測休克 今拔管不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

死亡車禍案外案！女友頂罪反悔咬出肇事男友是通緝犯

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄林園月前發生死亡車禍，一名43歲江姓男子凌晨騎車，疑似闖紅燈，撞擊另一輛轎車，導致江男噴飛倒地，重傷不治，轎車也遭撞擊翻覆；據了解，轎車由28歲李姓男駕駛為詐欺通緝犯，事故當下逃離，27歲李姓女乘客當時頂罪，後來她反悔，遭警方依使公務員登載不實罪嫌移送，而肇事的李男至今仍未出面。

這起事故發生於，8月19日凌晨，江男騎車沿林園南路直行，疑似闖紅燈，撞擊另一輛行駛於沿海路二段的轎車車門，由於車速快、撞擊力道大，江男當場倒地，送醫不治，轎車也因此翻覆。

警方到場釐清事故，初步調查，死者經醫院抽血檢測酒測值為0；據了解，李男為詐欺案通緝，事故當下逃跑後，至今仍未出面，起初同行的李女替他頂罪，但後續卻反悔，改口指稱李男才是駕駛。

警詢後，將李女依使公務員登載不實罪嫌，移送地檢署偵辦，另已掌握李男身分，持續追查。

遭撞的轎車，由28歲李姓男駕駛，載著一名27歲李姓女乘客；李男事故當下逃離，至今仍未出面，李女則因涉及使公務員登載不實罪嫌，移送高雄地方檢察署偵辦。記者陳弘逸／翻攝
遭撞的轎車，由28歲李姓男駕駛，載著一名27歲李姓女乘客；李男事故當下逃離，至今仍未出面，李女則因涉及使公務員登載不實罪嫌，移送高雄地方檢察署偵辦。記者陳弘逸／翻攝
高雄林園月前發生死亡車禍，一名43歲江姓男子凌晨騎車，疑似闖紅燈，撞擊另一輛轎車，導致江男噴飛倒地，重傷不治。記者陳弘逸／翻攝
高雄林園月前發生死亡車禍，一名43歲江姓男子凌晨騎車，疑似闖紅燈，撞擊另一輛轎車，導致江男噴飛倒地，重傷不治。記者陳弘逸／翻攝

車禍 詐欺

延伸閱讀

獨／開學日兒子沒打疫苗 爸爸抓狂跟女友吵架跳車全身傷

影／開學日死亡車禍！7旬嬤校門前撞迴轉計程車釀一死

基金一路死亡車禍！女騎士疑被撞倒地當場斃命

相關新聞

死亡車禍案外案！女友頂罪反悔咬出肇事男友是通緝犯

高雄林園月前發生死亡車禍，一名43歲江姓男子凌晨騎車，疑似闖紅燈，撞擊另一輛轎車，導致江男噴飛倒地，重傷不治，轎車也遭撞...

獨／開學日兒子沒打疫苗 爸爸抓狂跟女友吵架跳車全身傷

今天是開學日，學子因新冠肺炎疫情，歷經號稱史上最久暑假後，返校上課，不過今天中午在北區太原路、崇德路發生一起民眾跳車的案...

校車司機昨晚喝三杯高粱 因隔夜醉遭護童警逮捕

高雄大樹一名58歲王姓男子為某校車司機，今天清晨6時許，騎機車前往學校上班，卻因昨晚喝了三杯高粱，仍有「隔夜醉」的現象，...

新北室內裝修工人疑未戴手套遭電擊 命危送醫

新北市三重區和平街某公寓一樓，下午2時許傳出電擊意外，1名40歲賴姓室內裝修工人疑似作業時未戴手套，遭到電擊昏迷不知多久...

影／砂石車沒打方向燈騎士險被輾壓 警：半年檢舉3千件

台北市北投區承德路七段與大度路口，今年8月11日發生一起驚險事故，60歲曾姓男子駕駛砂石車，未依規定打方向燈，18歲機車...

只因停車糾紛...店門口竟被放疑似爆裂物 網議：太誇張

桃園市青埔特定區華泰名品城毗鄰大園區皇家社區一家店面門口，疑因停車糾紛引發機車被放置疑似爆裂物，吳姓男子昨天上網PO文檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。