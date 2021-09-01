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死亡車禍案外案！女友頂罪反悔咬出肇事男友是通緝犯
高雄林園月前發生死亡車禍，一名43歲江姓男子凌晨騎車，疑似闖紅燈，撞擊另一輛轎車，導致江男噴飛倒地，重傷不治，轎車也遭撞擊翻覆；據了解，轎車由28歲李姓男駕駛為詐欺通緝犯，事故當下逃離，27歲李姓女乘客當時頂罪，後來她反悔，遭警方依使公務員登載不實罪嫌移送，而肇事的李男至今仍未出面。
這起事故發生於，8月19日凌晨，江男騎車沿林園南路直行，疑似闖紅燈，撞擊另一輛行駛於沿海路二段的轎車車門，由於車速快、撞擊力道大，江男當場倒地，送醫不治，轎車也因此翻覆。
警方到場釐清事故，初步調查，死者經醫院抽血檢測酒測值為0；據了解，李男為詐欺案通緝，事故當下逃跑後，至今仍未出面，起初同行的李女替他頂罪，但後續卻反悔，改口指稱李男才是駕駛。
警詢後，將李女依使公務員登載不實罪嫌，移送地檢署偵辦，另已掌握李男身分，持續追查。
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