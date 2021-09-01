獨／開學日兒子沒打疫苗 爸爸抓狂跟女友吵架跳車全身傷

台中市鄭姓男子今天中午與女友在車內口角後，跳出車外，頭部、背部都有受傷，警、消到場協助送醫。圖／讀者提供

今天是開學日，學子因新冠肺炎疫情，歷經號稱史上最久暑假後，返校上課，不過今天中午在北區太原路、崇德路發生一起民眾跳車的案件，就是與學子開學有關，警、消獲報到場時，受傷的男子坐在路旁，背部、頭臉都有擦挫傷、血腫，經送醫後無礙，據透露，男子在案發地點時，與駕駛轎車的女友，因為「兒子沒打疫苗還去上學」一事起口角，吵到最後，男子憤而跳車洩憤，因此造成傷勢。

台中市消防局在今天中午12時許獲報，北區太原、崇德路口有民眾受傷，救護車到場時，發現受傷的鄭姓男子，年約30多歲，背部有淤傷，頭、臉部有擦挫傷及血腫，但無生命危險，經送往中國醫藥大學附設醫院治療後，並無大礙。

據查，鄭姓男子的傷勢是因為跳出轎車而造成，當時鄭姓男子是坐在轎車的右前座，轎車是由鄭的現任女友所駕駛，因為今天是開學日，鄭不滿與前女友所生的兒子，「沒有打疫苗就去上學，會不會染疫，要不要請防疫假」，而跟現任女友吵起來，女友為了安撫鄭，頻頻開導，「其他學生也沒打啊，讓我來處理就好，不用擔心，不要想那麼多」。

不過鄭姓男子疑一直鑽牛角尖，與女友在車內口角，情緒激動，行經北區太原路、崇德路口時，鄭烙下一句「不想講了」，隨後開啟車門跳車，幸好當時鄭女友的開車速度慢，鄭跳車跌落路旁後，沒有造成嚴重傷勢，也沒有造成其他用路人因此發生車禍。

中小學今天實體開學，但很多家長擔心「學生無疫苗保護力」，對於孩子要不要上學？是否該請防疫假？很糾結。陳姓國小學生家長說，孩子已經放了「史上最長暑假」，國中生還有疫苗可打，國小生沒疫苗可打，真的很擔心，讓孩子上學，擔心國外Delta變種病毒株入侵，可能防不勝防，孩子回來還傳染給家人，不上學，孩子快玩瘋了。

中央流行疫情指揮中心說明，國內12至17歲學生，要等到BNT疫苗到貨後，採校園集中接種或依通知書至地方政府衛生局指定合約醫療院所方式造冊接種。

台中市教育局表示，台中市含公私立高中職以下至幼兒園所共1030校、學生有32萬多人，學校教職員工4萬8726人，截至昨天，教職員工Covid-19疫苗施打率為94.95%，未接種者必須快篩陰性才能入校。學生進入校園全程戴口罩，用餐、喝水時取下口罩並使用隔板。