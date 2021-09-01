只因停車糾紛...店門口竟被放疑似爆裂物 網議：太誇張

桃園市青埔特定區華泰名品城毗鄰大園區皇家社區一家店面門口，疑因停車糾紛引發機車被放置疑似爆裂物，吳姓男子昨天上網PO文檢舉指稱，明明是機車停車格，常把別人機車移走放自己的車子，「今天更離譜放置爆裂物在人家的機車上」，引發網友熱議，有網友驚說「青埔有爆裂物」? 也有網友說，「太誇張、人的素質差」。

警方今天表示，經查該起停車糾紛引起放置疑似爆裂物，警方昨晚8時據報，指稱於大園皇家社區某店家門口停車格的重機車內，遭人放置不明物體毀損，警方趕到查出是停車糾紛引起，警方調閱監視器查出陳姓男子涉嫌，目前正通知陳男出面說明及製作筆錄。