一根狗毛破案！愛犬害女騎士摔車亡 飼主遭判刑8月

王姓女子去年二月騎機車行經新竹市區，碰上一隻黃狗忽然衝出，因此閃避不及摔車，顱骨骨折送醫不治，警方獲報雖查出飼主是名孫姓男子，但孫卻稱狗不是他的，最後經檢方指揮警交通隊與鑑識人員採證，在王的機車底盤採到一根狗毛，送鑑確認是孫的狗；新竹地院審理終結，將孫依過失致死罪判刑8月。

判決書指出，孫男飼養的狗是隻名為「布丁」的黃色米克斯，去年2月上午，孫在布丁未繫鍊繩、無人看管狀態下任由離開住處，當王女騎車時，布丁忽然從右方竄出，導致王女受驚嚇閃避不及摔車，因此急性硬腦膜下出血及顱骨骨折，送醫急救仍於6天後不治死亡。

但孫男卻並稱該隻肇事的狗非他所養，審理程序中也否認當天讓布丁自行在外散步。

法官勘驗由新竹市警交通隊整理，孫男住處附近路口監視器畫面，發現與王女騎車發生意外的狗，與布丁有著同樣黃毛，並戴紅色頸圈，王女摔車後，該隻狗繼續奔跑，隨後又轉跑向孫住處那一側，消失於畫面中。

另外，警方鑑識科在王女機車體盤採集到一根棕色毛髮，經採集布丁唾液送法務部調查局鑑定，發現DNA相符，因此，法官認為，肇事犬就是布丁。