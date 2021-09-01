馬頭山新舊開發案爭議　居民群起抗議說明會不歡而散

位於高雄市內門、旗山、田寮三區交界的馬頭山，過去因廢棄物掩埋場開發案引發爭議；近期又因寧衛關係企業大兆循環經濟公司，將於馬頭山周邊設置「新農業循環園區開發案」，並於今天上午舉辦環評送審前公開說明會，再度引起居民不滿，群起抗議，對新園區開發案表達反對訴求。

為反對新農業循環園區，分別來自內門、旗山、田寮的里民，在說明會現場拉起白布條抗議，另外，高雄市馬頭山自然人文協會、高雄市內門區內南社區發展協會、台灣水資源保育聯盟、台灣生態學會等民間團體出面聲援。

眾人齊喊，「不要山林被破壞，開發山林毀生態，還沒循環先破壞。」此外，本次說明會，旗山區三協里未受邀請，也成為這次說明會另一條導火線，令居民相當憤慨，認為大兆無意溝通，更擔心新園區開發案會強行通關。

因此，今天上午說明會尚未開始，表達訴求的民眾即湧入會場，中斷說明會；三協里劉文寶說，這次說明會，僅通知內門區的里民，沒有確實通知園區預定開發案附近的在地居民，再加上先前關係企業有意設置廢棄物掩埋場，更加深民眾不滿，也對新園區開發案不信任。

雙方僵持在現場，近半個小時，陳抗居民不斷高喊，要求終止說明會；雙發一度在現場發生推擠，現場也由旗山警分局員警協助維持秩序，經勸說才未演變成更大的衝突。

對此，大兆循環經濟股份公司表示，日後會妥善通知並向新園區開發案，周邊有地緣關係的居民溝通，關於今天抗議訴求與意見，未來會納入討論，也尊重居民表達意見的權利，但仍希望能以理性的態度來討論相關議題。