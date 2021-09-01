回歸專業 花蓮捕蜂捉蛇即日起委外執行

花蓮每年捕蜂捉蛇案件數近4千件，本由消防局負責，4月決議由縣府農業處向中央申請經費，委外業務則是消防局協助。消防局表示，自今天起捕蜂捉蛇案件委外辦理正式上路，民眾可打119報案，再轉交專業業者到場處理，完全免費，消防員也能回歸救護執勤，免受蜂螫蛇咬之苦。

消防局自強分隊消防員張修瑋表示，以前常收到要捕蜂的工作，自己曾經1天最多有6件出勤摘除蜂窩，都是1個人處理；早期的裝備是封閉式，非常悶熱之外，要是蜜蜂數量太多，還是有可能「叮穿」裝備，被蜂螫就像被火熱的針扎到，甚至被螫處會麻痺一整天。

張修瑋說，捕蛇任務也很多，比較困擾的是有毒性的蛇不會跑，沒有毒的蛇受到驚擾都會逃走，還要找牠會很辛苦；時間上若為了捕蜂捉蛇出勤，最久可能超過1小時，會影響其他勤務案件，也對工作造成負擔。

委外業者員工張國棟指出，花蓮縣共有26名人員在縣境待命出勤，1個鄉鎮市會有2人負責，若忙不過來，會再加派人員處理，分別在花蓮市、光復鄉、玉里鎮3個大隊及13個分隊，今天已處理4、5件，抓到的蜜蜂會依標案合約方式處理，蛇類因為有的是保育類而選擇野放。

消防局災害搶救科長李龍聖表示，今年1至8月捕蜂捉蛇案件已有2千餘件，去年因意外造成3起蜂螫事故，在消防署推動下，委託專業單位執行。民眾若遇到蜂或蛇，請勿隨意處理，請撥打119或1999為民服務專線報案，再轉報專業單位，而委託業者也配有識別證及專業器材。