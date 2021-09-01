台中身心障礙男與家人口角離家 精神恍惚在台南被尋獲
台中市19歲張姓男子領有中度身心障礙手冊，昨晚與家人發生口角糾紛，心情低落離家，家人遍尋不著，著急的如熱鍋上的螞蟻，深怕他有閃失，緊急通報協尋，沒想到他今天凌晨6時多精神恍惚隻身在台南市區民權路與永福路口附近徘徊，民權派出所值班員警發現後上前關心，他應答雖不流轉，但也緩緩道出其原委，立即通報家人，母親連忙南下將他帶回，再三向員警致謝。
警方調查，台中市警局清水分局昨晚5時多通報，張在清水區失蹤，經家屬通報，晚間7時多發布緊急協尋，張罹有憂鬱症、領有中度身心障礙手冊，離家後沒有家人連絡，家人擔心他有任何閃失，心急如焚。
未料，相隔13小時，張於今天凌晨6時15分精神恍惚隻身在台南市中西區民權路與永福路口，即台南市警二分局民權派出所前徘徊，鄭姓員警察覺有異上前關懷，經詢其姓名、住哪、因何事來至派出所前？是否需要協助？發現他應答不流暢，講話、動作反應略遲緩。
所以員警請他至所內了解其現況，經查詢後得知其身分，家住台中清水，因與家人因口角糾紛，心情低落南下散散心。經員警查詢緊急協尋，比對其身高、戴眼鏡、穿黃色外套等特徵相符，立即通知母親南下到所，將他帶回台中。
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