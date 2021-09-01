超齡成熟！母突倒地不起　男童見警冷靜「我媽睡著了」

「警察叔叔！我媽媽睡著了！」高雄30歲蔡姓女子帶著兒子要上安親班，準備牽車出門時突然倒地，路人見狀後幫忙報警，員警起初以為蔡女是喝醉，一旁的男童才吐露媽媽患有嗜睡症，她是病情發作「睡著了」。後來員警利用蔡女手機撥給其他家人，等家屬到場後協助攙扶回家。

蔡女上午８時許帶著兒子要上安親班，母子倆出門走到鹽埕區大勇路與必信街口時，突然倒地不起，整個人橫躺在騎樓下，任憑旁人呼救、拍打，叫也叫不醒。鹽埕分局七賢路派出所警員吳姿澐、史詠成接獲通報後趕到現場，蔡女兒子見警察到來急著上前告訴員警「我媽媽睡著了」。

男童透露，媽媽患有嗜睡症，早上應該是忘記吃藥就出門，沒想到走到機車停放處時就開始昏昏欲睡，最後就直接倒地不起，「只要症狀一發作，就要昏睡3至4小時，怎麼叫怎麼搖都不會醒」。