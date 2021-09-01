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女鄰居抗議噪音太吵起口角 遭男子持刀刺傷送醫

中央社 / 廣高雄1日電

高雄市楠梓區一間出租公寓今天發生凶殺案，廖姓男子疑平時打電動太吵遭吳姓女鄰居多次抗議，上午兩人爭吵時，廖男持水果刀刺傷吳女致頸部撕裂傷，吳女送醫後幸無生命危險。

高雄市政府警察局楠梓分局說，楠梓派出所約上午9時左右獲報指出，芎蕉三街一間出租公寓發生鄰居遭刺傷案，警方前往了解調查，發現29歲廖男和35歲吳姓女鄰居平時常有嫌隙，兩人上午又發生爭吵。

警方指出，不料廖男卻怒持水果刀刺傷女方頸部，警消立即派救護車將吳女送往高雄義大醫院就醫，頸部撕裂傷嚴重，所幸暫無生命危險。

警方進一步調查，廖男平時打電動太吵發生噪音而遭吳女抗議，兩人時常為此爭吵起口角，不料卻發生傷人案件，廖男遭逮後已帶回楠梓分局偵訊。

高雄市 警察

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