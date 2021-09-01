每年9至12月交通事故高峰期 北市警指這4因素最多

今天是開學日，根據統計，年輕機車族群開學後，每年從9月起，交通事故將逐月攀升至12月達最高峰，其中有4大因素包含闖紅燈、違反交通號誌等成死亡交通事故特性，北市警察局交通大隊今啟動為期2個月的交安守護專案，加強執法作為。

根據統計，北市近3年歷月道路交通事故總件數，2018年9月有1748件、10月1759件、11月1869件、12月2060件；2019年9月1807件、10月1922件、11月1935件、12月2059件；2020年9月1899件、10月2033件、11月2174件、12月2283件。

從統計數據可見，每年開學後到年底的交通事故逐月增加，交大也分析北市死亡交通事故特性，以行人肇事最多，占52.1%，機車占39.6％，發生地點以路口最多，占67％。行人肇事主因為闖紅燈，而車輛肇事因素包含搶越行人穿越道、違反號誌管制（闖紅燈、未依號誌左右轉）、超速。