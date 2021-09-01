聽新聞
test
0:00 / 0:00
每年9至12月交通事故高峰期 北市警指這4因素最多
今天是開學日，根據統計，年輕機車族群開學後，每年從9月起，交通事故將逐月攀升至12月達最高峰，其中有4大因素包含闖紅燈、違反交通號誌等成死亡交通事故特性，北市警察局交通大隊今啟動為期2個月的交安守護專案，加強執法作為。
根據統計，北市近3年歷月道路交通事故總件數，2018年9月有1748件、10月1759件、11月1869件、12月2060件；2019年9月1807件、10月1922件、11月1935件、12月2059件；2020年9月1899件、10月2033件、11月2174件、12月2283件。
從統計數據可見，每年開學後到年底的交通事故逐月增加，交大也分析北市死亡交通事故特性，以行人肇事最多，占52.1%，機車占39.6％，發生地點以路口最多，占67％。行人肇事主因為闖紅燈，而車輛肇事因素包含搶越行人穿越道、違反號誌管制（闖紅燈、未依號誌左右轉）、超速。
交大表示，為加強防治交通事故，規畫9至10月交安守護專案，加強交安宣導及執法作為，以「年輕騎士」及「高齡行人」為重點對象，利用開學期間加強校園機車安全宣導、協請民力及志工疃體利用社群軟體推播交安訊息及短片，同時警方將針對上述4大項肇事違規項目加強執法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言