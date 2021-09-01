影／8輛民間救護車深夜被砸毀 3嫌囂張在老闆面前犯案

宜蘭市一家民間救護車公司今天凌晨遭3名男子闖入，持球棒與大小鐵鎚砸毀7輛救護車及1輛接體車，滿地破碎玻璃。嫌犯明知現場有監視器，只戴口罩犯案，看到店家老闆出來還繼續砸，行徑囂張，警方透過監視器掌握犯嫌的車牌，全力追緝中。

宜蘭溪南與溪北各有一家救護車業者，溪北這家業者經營10幾年，生意不錯，疫情期間更協助疑似及確診病人的護送工作。今天凌晨12點多，一輛車駛進救護車停車場，還開著大亮燈，車內跳下2名年輕男子，衝到停車場最裡面，持球棒與大小鐵鎚逐輛砸車，無一倖免，前後約10分鐘。

詹姓老闆今凌晨剛好尚未回家休息，聽到聲音出來看，「這群人當著我的面前還繼續砸」，他趕緊報警，警方到場發現嫌犯匆忙中掉了一支大鐵鎚在救護車上，現場滿目瘡痍，每輛救護車幾乎都有幾片玻璃被砸破，就連停在一旁的大體車也被波及。

業者表示，他們與醫院等需要救援的單位都有簽約，如果無法準時出勤就是違約，對方砸車有可能是故意要讓他們出不了勤務，他們平常未與人結怨，不知對方為何要下重手。