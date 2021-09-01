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影／開學日死亡車禍!7旬嬤校門前撞迴轉計程車釀一死

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

今天是開學日，不過清晨6時許，東區成功國小前發生一起死亡車禍，當時李姓計程車司機搭載學校的4名女廚工，要到中央廚房，未料李在校門前迴轉時，疑未注意左側來車，當時駕駛廂型車行駛在快車道的黃姓阿嬤，反應不及，迎面撞上，警、消到場時，阿嬤被卡在車內，無生命跡象，送醫後不治，詳細肇事原因，有待交大事故組後續調查。

據查，李姓男子（48歲）是計程車司機，今天清晨6時許，開車到東區成功國小前，載田姓（51歲）、陳姓（65歲）、林姓（68歲）、何姓女子（62歲）等4名乘客。

李姓司機載到乘客後，在校門前的禁止臨時停車的網狀線，從路旁要迴轉到旱溪東路的對向車道，往樂業路方向行駛，未料迴轉時，李疑未注意到左側來車，當時黃姓阿嬤（79歲）駕駛廂型車，疑未注意在李在路旁要迴轉，黃嬤有煞車，但煞不住，直接迎面撞上計程車的左前車身，廂型車車頭凹陷，黃嬤被卡在駕駛座。

警、消到場時，李與4名乘客都受到輕傷，但黃嬤胸腔撞擊到方向盤，救出時已無生命跡象，經送醫後仍宣告不治，台中市第三警分局交通分隊到場調查，雙方都無酒精濃度，初判肇事原因為迴轉未依規定、未注意車前狀況，詳細的肇事原因，有待交大事故組後續調查，全案將依過失致死罪偵辦。

台中市東區成功國小前今天發生一起死亡車禍，黃姓阿嬤駕駛廂型車撞上欲迴轉、李姓男子駕駛的計程車，黃嬤送醫不治。圖／讀者提供
台中市東區成功國小前今天發生一起死亡車禍，黃姓阿嬤駕駛廂型車撞上欲迴轉、李姓男子駕駛的計程車，黃嬤送醫不治。圖／讀者提供
台中市東區成功國小前今天發生一起死亡車禍，黃姓阿嬤駕駛廂型車撞上欲迴轉、李姓男子駕駛的計程車，黃嬤送醫不治。圖／讀者提供
台中市東區成功國小前今天發生一起死亡車禍，黃姓阿嬤駕駛廂型車撞上欲迴轉、李姓男子駕駛的計程車，黃嬤送醫不治。圖／讀者提供
台中市東區成功國小前今天發生一起死亡車禍，黃姓阿嬤駕駛廂型車撞上欲迴轉、李姓男子駕駛的計程車，黃嬤送醫不治。圖／讀者提供
台中市東區成功國小前今天發生一起死亡車禍，黃姓阿嬤駕駛廂型車撞上欲迴轉、李姓男子駕駛的計程車，黃嬤送醫不治。圖／讀者提供

計程車 阿嬤

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