影／開學日死亡車禍!7旬嬤校門前撞迴轉計程車釀一死

今天是開學日，不過清晨6時許，東區成功國小前發生一起死亡車禍，當時李姓計程車司機搭載學校的4名女廚工，要到中央廚房，未料李在校門前迴轉時，疑未注意左側來車，當時駕駛廂型車行駛在快車道的黃姓阿嬤，反應不及，迎面撞上，警、消到場時，阿嬤被卡在車內，無生命跡象，送醫後不治，詳細肇事原因，有待交大事故組後續調查。

據查，李姓男子（48歲）是計程車司機，今天清晨6時許，開車到東區成功國小前，載田姓（51歲）、陳姓（65歲）、林姓（68歲）、何姓女子（62歲）等4名乘客。

李姓司機載到乘客後，在校門前的禁止臨時停車的網狀線，從路旁要迴轉到旱溪東路的對向車道，往樂業路方向行駛，未料迴轉時，李疑未注意到左側來車，當時黃姓阿嬤（79歲）駕駛廂型車，疑未注意在李在路旁要迴轉，黃嬤有煞車，但煞不住，直接迎面撞上計程車的左前車身，廂型車車頭凹陷，黃嬤被卡在駕駛座。