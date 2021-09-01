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電玩聲太吵影響睡眠她怒批鄰居渣男 女遭水果刀砍頸

聯合報 / 記者陳弘逸王慧瑛／高雄即時報導

高雄楠梓區芎蕉三街一棟出租套房，今天上午近9點發生凶殺案，35歲吳姓女子不滿隔壁29歲廖姓男子半夜用電腦打電動發出擾人聲響，害她晚上睡不好，雙方常有爭執，女方氣得怒飆對方「渣男」，廖男不甘受辱，氣憤持水果刀攻擊對方，一陣混亂拉扯中，女方被劃傷頸部、手部等，送義大醫院急救，幸好意識清楚，生命跡象穩定，揮刀的廖男遭警方逮捕。

義大醫院表示，病人目前意識清楚，左頸及左手有傷口，正在檢查中。

警方調查，吳女、廖男都是社會人士，租屋在外生活，兩人套房相連，平日就為噪音等狀況常發生口角，沒想到演變成揮刀濺血衝突。吳女送醫時意識清楚，急救後暫無生命危險，案件正由楠梓警分局調查中。

楠梓分局長陳文耀說，被害的吳女和廖男是鄰居關係，兩人平時就為噪音等細故時有衝突，心中有嫌隙，今天上午吳女因為不滿廖男打電玩聲音太大聲，兩人又起口角，廖男盛怒下揮刀傷人。

楠梓警方局表示，行凶的廖男在加工出口區上班，在該處租屋已久，住廖男隔壁的吳女不滿廖男在房間打電玩聲音太大聲，吵得她睡不好，已跟對方反映多次未改善，兩人今天上午又為同樣的事起衝突，愈吵愈激烈，廖男拿水果刀朝吳女攻擊，混亂中造成吳女受傷，鄰居聽到他們的衝突聲不敢介入，發現吳女受傷倒地後趕緊報案。

高雄楠梓區芎蕉三街一棟出租套房，今天上午近9點發生凶殺案，鄰居為噪音起衝突揮刀相向。記者陳弘逸／翻攝
高雄楠梓區芎蕉三街一棟出租套房，今天上午近9點發生凶殺案，鄰居為噪音起衝突揮刀相向。記者陳弘逸／翻攝
高雄楠梓區芎蕉三街一棟出租套房，今天上午近9點發生凶殺案，鄰居為噪音起衝突揮刀相向。記者陳弘逸／翻攝
高雄楠梓區芎蕉三街一棟出租套房，今天上午近9點發生凶殺案，鄰居為噪音起衝突揮刀相向。記者陳弘逸／翻攝
高雄楠梓區芎蕉三街一棟出租套房，今天上午近9點發生凶殺案，鄰居為噪音起衝突揮刀相向。記者陳弘逸／翻攝
高雄楠梓區芎蕉三街一棟出租套房，今天上午近9點發生凶殺案，鄰居為噪音起衝突揮刀相向。記者陳弘逸／翻攝

義大 噪音

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