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影／婦人穿越馬路到菜園種菜 遭機車騎士撞飛畫面曝光
新北市吳姓婦人昨(8/31)穿越馬路到菜園種菜，遭直行機車騎士撞飛，吳婦遭撞瞬間的監視器曝光，畫面頗為驚人，因頭部疑似骨折緊急送醫，機車騎士酒測值為零，車故發生原因及相關肇事責任，有待警方進一步調查釐清。
新店區北宜公路一段昨天清晨發生一起機車撞上行人的車禍意外，姚姓男子（27歲）昨天清晨6時37分騎機車上班途中，由新店市區沿北宜公路一段往坪林方向直行，行駛於外側車道，正巧吳姓婦人（62歲）徒步穿越道路，姚男閃避不及直接將吳婦撞飛倒地，姚男也連人帶車摔倒在路邊。
據了解，吳婦當時為了要去菜園種菜，疑似直接穿越馬路，導致騎車行經該處彎道的姚男，發現車道前方有人時已來不及閃避，才會直接撞上，吳婦因四肢擦挫傷、頭部撕裂傷及頭部疑似骨折須留院觀察，機車騎士四肢擦挫傷；雙方經救護車送往新店耕莘醫院救治，意識均清楚，無生命危險。至於車禍相闗肇責，有待警方進一步調查釐清。
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