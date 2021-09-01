影／婦人穿越馬路到菜園種菜 遭機車騎士撞飛畫面曝光

新北市吳姓婦人昨(8/31)穿越馬路到菜園種菜，遭直行機車騎士撞飛，吳婦遭撞瞬間的監視器曝光，畫面頗為驚人，因頭部疑似骨折緊急送醫，機車騎士酒測值為零，車故發生原因及相關肇事責任，有待警方進一步調查釐清。

新店區北宜公路一段昨天清晨發生一起機車撞上行人的車禍意外，姚姓男子（27歲）昨天清晨6時37分騎機車上班途中，由新店市區沿北宜公路一段往坪林方向直行，行駛於外側車道，正巧吳姓婦人（62歲）徒步穿越道路，姚男閃避不及直接將吳婦撞飛倒地，姚男也連人帶車摔倒在路邊。