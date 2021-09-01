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驚！越南情侶碧潭夜釣 岸邊驚見浮屍 疑失蹤月餘婦人

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

一對越南情侶今天凌晨到新北市碧潭夜釣，在岸邊驚見浮屍，嚇得報警處理，警方在現場拉起封鎖線，並在浮屍身上找到身分證件，初步確認死者疑為失蹤一個多月餘的89歲婦人，警方已連繫家屬指認，要進一步確認身分後報請檢察官相驗。

「怎麼有一股惡臭味。」一對來台灣唸書的越南籍情侶，今天凌晨到新店區碧潭東岸停車場旁夜釣，越南籍范姓男子與女友於今天凌晨3時許，在碧潭東岸岸邊釣魚時，突然聞到一股惡臭味，四下找尋後於岸邊草叢內發現一具疑似浮屍，二人嚇得報警處理。

新店警方獲報在現場拉起封鎖線，並派員到場採證，該具浮屍疑因已泡水多時，都已腐爛見骨，推估死亡時間已至少在一個月以上。死者穿著藍色圖案的上衣和紫色長褲，身高約140至145公分。

警方在死者身上發現一只皮夾，證件上身分為89歲陳姓婦人，經查，婦人有輕微失智，家屬於今年7月23日從永和區得和路自宅離家後不知去向，其女兒曾至中和警分局秀山派出所報案，為失蹤協尋人口。

警方已連繫死者 女兒到場指認，要進一步確認身分後，今天將報請台北地檢署檢察官相驗。

一對越南情侶今天凌晨到新北市新店區碧潭夜釣，在岸邊驚見浮屍，嚇得報警處理，警方在現場拉起封鎖線，並在浮屍身上找到身分證件，初步確認死者疑為失蹤一個多月餘的89歲婦人。記者王長鼎／翻攝
一對越南情侶今天凌晨到新北市新店區碧潭夜釣，在岸邊驚見浮屍，嚇得報警處理，警方在現場拉起封鎖線，並在浮屍身上找到身分證件，初步確認死者疑為失蹤一個多月餘的89歲婦人。記者王長鼎／翻攝
一對越南情侶今天凌晨到新北市新店區碧潭夜釣，在岸邊驚見浮屍，嚇得報警處理，警方在現場拉起封鎖線，並在浮屍身上找到身分證件，初步確認死者疑為失蹤一個多月餘的89歲婦人。記者王長鼎／翻攝
一對越南情侶今天凌晨到新北市新店區碧潭夜釣，在岸邊驚見浮屍，嚇得報警處理，警方在現場拉起封鎖線，並在浮屍身上找到身分證件，初步確認死者疑為失蹤一個多月餘的89歲婦人。記者王長鼎／翻攝

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