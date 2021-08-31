影／她嗆「警察最會吃案都是垃圾」 雖和解仍得付出代價

莊姓女子先前到台北市萬華分局康定路派出所諮詢案件，因案發地是隔壁的龍山派出所所轄，員警建議莊女到龍山所詢問，莊女卻嗆「你們警察都是垃圾」，遭現場姚姓警員壓制逮捕，以妨害公務罪嫌送辦後，檢方依侮辱公務員、公然侮辱等罪起訴，因莊女與姚員事後和解，法院近日判罰莊女2000元、緩刑2年。

據悉，56歲莊女因與公司同事發生爭執，報案提告對方傷害罪，今年2月25日上午到康定路派出所諮詢時，警方表示案發地為隔壁的龍山派出所轄區，案件由龍山所警方處理，建議莊女到龍山所詢問。

未料莊女不服，懷疑警方吃案，離走前在康定路派出所外大罵「那我要叫電視台來報導，你們最會吃案了」「你們這些警察都是垃圾！」值班姚員遭受辱罵，立刻上前依妨害公務罪現行犯將莊女壓制逮捕，詢後依法送辦。