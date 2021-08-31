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金門金沙地區發生田野火災 鐵皮屋全毀幸屋內瓦斯桶未引爆

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

天乾物燥，金門又好一陣子沒下雨，位於東半島的金沙光華路二段1處鐵皮屋及鄰近樹林田野今天下午忽然燃燒起來，且黑煙冒起直竄天空，不少在沙美的民眾都看見濃煙。防局立即派遣金沙分隊4車9人，金湖分隊2車4人前往搶救，前後花了1個多小時才將火勢控制住，火災原因及財損由消防局火調科調查中。

金門縣消防局表示，在今天下午14時49分，消防局接獲報案稱光華路二段附近有田野火災，搶救人員抵達發現為一鐵皮屋及鄰近樹林田野燃燒，鐵皮屋約150平方公尺，樹林約350平方公尺，合計燃燒面積約500平方公尺。

消防局立即派遣金沙分隊4車9人，金湖分隊2車4人前往搶救，包括縣議員李應文在內與楊能輝、劉登瑛、鄭正發等義消協助搶救。搶救人員到場立即佈署4水線分別灌救鐵皮屋及鄰近樹林，搶救過程中移出瓦斯桶2具，並佈署水線進入鐵皮屋內部進行搜索、巡視及灌救，所幸未發現人員傷亡受困。

由於該處戶外堆放許多雜物並燃燒，消防人員持續以水線灌救，搶救至15時13分控制，16時15分熄滅，火災終於順利撲滅，好在現場無人員傷亡受困。

金沙光華路二段1處鐵皮屋今天下午忽然燃燒起來，鐵皮屋幾乎全毀，付之一炬。圖／金門縣消防局提供
金沙光華路二段1處鐵皮屋今天下午忽然燃燒起來，鐵皮屋幾乎全毀，付之一炬。圖／金門縣消防局提供
位於東半島的金沙光華路二段1處鐵皮屋及鄰近樹林田野今天下午發生火警，消防人員到場灌救。圖／金門縣消防局提供
位於東半島的金沙光華路二段1處鐵皮屋及鄰近樹林田野今天下午發生火警，消防人員到場灌救。圖／金門縣消防局提供
位於東半島的金沙光華路二段1處鐵皮屋及鄰近樹林田野今天下午忽然燃燒起來，陣陣黑煙，讓遠在沙美的民眾都看得到。圖／金門縣消防局提供
位於東半島的金沙光華路二段1處鐵皮屋及鄰近樹林田野今天下午忽然燃燒起來，陣陣黑煙，讓遠在沙美的民眾都看得到。圖／金門縣消防局提供

火災 金門

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