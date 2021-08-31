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疑遭虐致死...台南3歲女童外頸、口鼻出血 初判以棍棒及徒手造成

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市一名3歲女童昨晚被送到醫院急診室急救時，全身多處瘀傷，經急救後仍回天乏術，警方查出女童方姓母親及胡姓男同居人涉嫌用擦地用拖把打女童，疑遭長期虐待致死，檢警下午相驗，發現女童頭、胸、腹、臀部及四肢均有大面積瘀血，頸部及口、鼻也都有捏掐及出血痕跡，初步研判是以棍棒及徒手方式造成，但詳細死因仍待擇日解剖。

據調查，26歲方女和前夫生下3歲女童，前夫過世後，方女和26歲胡男同居數個月。胡男在疫情未爆發前，原在電子遊藝場工作，疫情爆發後，胡男和方女一樣沒工作，經濟狀況不佳。

警方昨晚10時20分接獲醫院通報，3歲女童昏迷，全身上下多處瘀傷，送到醫院前已經意識不清，雖然經過醫院人員緊急救治，仍回天乏術。警方據報後，將女童的方姓母親及同居胡男帶回留置詢問。

胡男表示，小孩之前曾經不乖吵鬧，他曾輕輕打過她；方姓母親也表示，之前女童曾經吵鬧，為了教小孩，才出手打小孩，然而，兩人都否認昨晚曾打小孩。警方認為，兩人說法避重就輕，警詢後將兩人依過失致死罪嫌，移送台南地檢署偵辦。

由於女童全身多處瘀傷、擦傷，檢警報請台南地檢署相驗，下午會同法醫相驗，查明女童死因，兩人仍待檢察官訊問。

檢警相驗發現女童頭、胸、腹、臀部及四肢均有大面積瘀血，頸部及口、鼻也都有捏掐及出血痕跡，初步研判是以棍棒及徒手方式造成。記者黃宣翰／攝影
檢警相驗發現女童頭、胸、腹、臀部及四肢均有大面積瘀血，頸部及口、鼻也都有捏掐及出血痕跡，初步研判是以棍棒及徒手方式造成。記者黃宣翰／攝影

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