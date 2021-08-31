影／高雄大寮出現儲值機賊 半小時內連偷2店

高雄市一名男子今天上午8時許駕車持拔釘器、剪鎖鉗等物品，破壞大寮區力行路一間自助洗車場儲值機後，20分鐘內又到4公里外的鳳屏一路一間洗衣店竊取店內錢箱，共計得手1萬2千多元，警方已鎖定特定對象，調閱監視器擴大偵辦中。

林園警分局今天上午8點33分獲報，大寮區力行路一間洗車場儲值機遭拔釘器破壞，機器內2千多元現金遭竊，加上機台損壞店家共計損失6萬2千多元，分局8點50分又獲報，鳳屏一路一間洗衣店內儲值機錢箱也遭同樣手法破壞，損失約1萬多元現金。

根據店家監視器可發現，一名男子身穿白色上衣、黑色五分褲、夾腳拖、黑色口罩、袖套，頭戴黑色鴨舌帽，駕駛一輛紅色現代轎車進入洗車場，男子下車直接持拔釘器朝儲值機前進，熟練的以拔釘器踹、撬開儲值機，得手機器內2000多元後直接駕車離開，全程不到5分鐘。