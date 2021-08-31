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男自撞受困車內 前護理師女鄉長協助救援

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮台11線42公里處昨天發生自撞車禍，63歲陳姓男子在車子裡動彈不得，剛好豐濱鄉長江莉婷經過，曾身為護理人員的她，二話不說下車幫忙，安撫傷者的情緒，與救護人員一起協助陳男脫困。江莉婷今天受訪表示，秉持救人的想法，給予心理的支持，並呼籲遊客開車記得減速，維護道路安全。

豐濱鄉長江莉婷具有護理背景，在擔任鄉長前，曾任職衛福部花蓮醫院護理師，以及豐濱鄉衛生所的護理師兼主任，對於緊急救援的步驟及方法非常了解。

「救人是醫護的天職」江莉婷說，昨天到鄉里視察建設，在下午4點多回程路過台11線42公里處時，在北上路段看到救護車及警察在救護，發現一輛轎車撞上電桿，引擎蓋都撞爛，安全氣囊彈開，有一名男子受困在駕駛座等待救援，趕緊下車協助，在一旁安撫，請他放輕鬆配合救援。

鳳林警分局表示，該自小客車不明原因自撞，陳姓駕駛身體多處擦挫傷、臉頰骨折，無生命危險，緊急送往花蓮醫院豐濱原住民分院救治，酒測值為0，員警已依程序完成現場測繪蒐證，肇事責任將待送鑑驗單位分析，以釐清肇責。

江莉婷呼籲，疫情降級後，豐濱鄉許多景點和美麗的海洋風景吸引遊客，提醒大家開車旅遊時，記得車速不要過快，尤其經過部落時，請將車速減慢，避免發生意外。

陳姓男子不慎自撞電桿，豐濱鄉長江莉婷（左一）路過下車協助，安撫傷者緊張情緒。圖／豐濱鄉公所提供
陳姓男子不慎自撞電桿，豐濱鄉長江莉婷（左一）路過下車協助，安撫傷者緊張情緒。圖／豐濱鄉公所提供
花蓮豐濱鄉長江莉婷路過看見車禍，秉持救人的想法，下車幫忙安撫傷者情緒。圖／豐濱鄉公所提供
花蓮豐濱鄉長江莉婷路過看見車禍，秉持救人的想法，下車幫忙安撫傷者情緒。圖／豐濱鄉公所提供

護理師 衛生所 警察 車禍

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