工程師涉監聽北市消防救護無線電 更直播周知遭法辦

30多歲張姓男子，涉嫌在住家監聽台北市消防局類比救護頻道，並同步透過Youtube直播無線電內容，涉嫌觸犯電信法，8月28日消防局報案，北市警局松山分局依照直播的屋外環境，找到張男住所，張男辯稱為了「監控疫情」才會直播，全案依法送辦，經檢察官視訊複訊後請回。

北市消防局8月28日報案，發現有人在Youtube公開直播北市消防無線電，民眾只要搜尋關鍵字就會找到網址，消防局也稱，此帳號直接公開洩漏報案人、病患的隱私，請求警方協助找人、制止行為。

警方獲報後不敢大意，隨即從直播平台發現住戶外觀有網球場，且位在北市松山區路口附近，依照環境外觀逐一過濾，鎖定住在塔悠路住宅6樓的張男涉有重嫌，隨即上前查訪，警方到場時消防也派出雲梯車馳援。

自稱是工程師的張男，住家內擺放著多樣電子設備，且正在監聽消防局無線電救護頻道，當場遭人贓俱獲，全案依照電信法第6條「電信事業及專用電信處理之通信，他人不得盜接、盜錄或以其他非法之方法侵犯其秘密」送辦。張男辯稱為了「監控疫情」才會直播，全案經檢方視訊複訊後請回。