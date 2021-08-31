宮廟普度善心物資爆棚 女副所長親送弱勢戶手中
台中市豐原區德義宮日前舉辦普度大會，為不讓信徒捐贈愛心物資浪費，豐原警分局翁子所由社會局提供弱勢獨居老人名冊，副所長林筱晴親自將白米、醬油、泡麵等物資交由3戶獨居老人手中，並提醒長輩外出要穿著亮眼衣物、注意來往車輛，讓獨居長輩相當窩心。
農曆七月中元普度甫結束，位於豐原區德義宮有許多愛心信徒捐贈供品，德義宮請翁子所員警代為轉交轄內弱勢長輩，希望長輩們「吃的平平安安」；翁子所副所長林筱晴根據社會局提供的弱勢獨居老人名冊，前天(29日)親自與員警將物資送到3戶獨居老人住所。
副所長林筱晴表示，德義宮提供的供品包含白米、醬油、泡麵及餅乾等物資，足夠獨居長輩食用一周無虞，她將該批物資分送給轄內獨居的七旬吳姓婦人、八旬張姓老翁與七旬林姓老翁，希望能減緩長輩的伙食壓力。
隨行的男、女員警相當熱心，舉牌提醒獨居長輩「外出穿著鮮豔衣物」、「行車多禮讓，行人優先行」，讓獨居長輩感受到年輕波麗士的滿滿活力。警方也提醒長輩，全國疫情雖趨緩但不容鬆懈，外出記得佩戴口罩、勤洗手。
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