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3歲女童送醫急救亡全身瘀傷 南警留置同居人及生母追查
台南市3歲女童昨晚被送到醫院急診室急救時，全身多處瘀傷，經急救後仍回天乏術，警方將女童生母及同居人帶回留置詢問，女童生母及同居人都否認凌虐孩子，警方認為兩人說法避重就輕，警詢後女童生母及同居人被警方依過失致死罪嫌移送台南地檢署法辦。
台南市警方昨晚10點20分接獲醫院通報，3歲女童昏迷，全身上下多處瘀傷，送到醫院前已經意識不清，雖然經過醫院人員緊急救治，仍回天乏術，員警接獲報醫院急診室通報後，將女童的胡姓男同居人、方姓母親帶回留置詢問。
據了解，胡姓男同居人表示，小孩之前曾經不乖吵鬧，他曾輕輕打過他，林母也表示之前女童曾經吵鬧，為了教小孩，才出手打小孩，兩人都否認昨晚曾打小孩。由於女童全身多處瘀傷、擦傷，警方已報請台南地檢署相驗，將會同法醫查明女童死亡的真正原因。
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