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騎士拜拜完返家遇劫 蘇澳2車事故釀3輕重傷
宜蘭縣蘇澳鎮聖愛路前天下午5點多發生2車撞擊事故，造成3人輕重傷。警方獲報趕往現場處理，由於雙方無行車紀錄器，加上周邊監視氣死角，肇事原因有待進一步釐清。
44歲吳姓男子前天在蘇澳南順宮拜拜完，騎機車順著斜坡要左轉往蘇澳方向返家，這時20歲李男載17歲林姓女友人直行往馬賽方向要回家，雙方不明原因在蘇澳鎮立游泳池旁的聖愛路發生車禍，人車倒地、地面一片狼藉。
此次意外造成吳男和林女昏迷指數3，李男頭部受挫傷、無生命危險。家屬今天在臉書「宜蘭知識+」發文求援，車禍地點在台2戊二段蘇澳游泳池旁，「麻煩請經過此路段的人幫忙，提供行車記錄器」，也請大家為她姊姊集氣加油。
警方表示，該處先前亦曾發生車禍，此次事故因雙方無行車紀錄器、周邊監視器死角，相關肇責待警方調查釐清。
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