快訊

影／59.5萬劑AZ疫苗到貨 15:16運抵桃園機場

南警追查中！3歲女童全身瘀傷送醫不治 生母、同居人皆否認虐童

聽新聞
test
0:00 / 0:00

騎士拜拜完返家遇劫 蘇澳2車事故釀3輕重傷

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導

宜蘭縣蘇澳鎮聖愛路前天下午5點多發生2車撞擊事故，造成3人輕重傷。警方獲報趕往現場處理，由於雙方無行車紀錄器，加上周邊監視氣死角，肇事原因有待進一步釐清。

44歲吳姓男子前天在蘇澳南順宮拜拜完，騎機車順著斜坡要左轉往蘇澳方向返家，這時20歲李男載17歲林姓女友人直行往馬賽方向要回家，雙方不明原因在蘇澳鎮立游泳池旁的聖愛路發生車禍，人車倒地、地面一片狼藉。

此次意外造成吳男和林女昏迷指數3，李男頭部受挫傷、無生命危險。家屬今天在臉書「宜蘭知識+」發文求援，車禍地點在台2戊二段蘇澳游泳池旁，「麻煩請經過此路段的人幫忙，提供行車記錄器」，也請大家為她姊姊集氣加油。

警方表示，該處先前亦曾發生車禍，此次事故因雙方無行車紀錄器、周邊監視器死角，相關肇責待警方調查釐清。

宜蘭蘇澳前天傍晚發生2車撞擊事故，造成3人輕重傷。圖／蘇澳分局提供
宜蘭蘇澳前天傍晚發生2車撞擊事故，造成3人輕重傷。圖／蘇澳分局提供
2輛機車在宜蘭蘇澳的聖愛路發生車禍，現場一片狼藉。圖／蘇澳分局提供
2輛機車在宜蘭蘇澳的聖愛路發生車禍，現場一片狼藉。圖／蘇澳分局提供
蘇澳鎮立游泳池旁發生機車事故，家屬上網尋行車記錄器。圖／翻攝自臉書「宜蘭知識+」
蘇澳鎮立游泳池旁發生機車事故，家屬上網尋行車記錄器。圖／翻攝自臉書「宜蘭知識+」

蘇澳 車禍

延伸閱讀

宜蘭／蘇澳煙波四季海景家庭房與飯店設施 超有渡假fu

蘇花安路線有譜？公總10月定案 還要設台9線首個服務區

宜蘭／蘇澳富美活海鮮餐廳 價位實在菜色品質優良

軍友社蘇澳勞軍：若無官兵捍衛國防 台灣將成阿富汗

相關新聞

桃園大溪工廠火警濃煙吹向二高 國道警封閉北上交流道

桃園市大溪區今天下午發生工廠火警，因為工廠地點鄰近北二高大溪交流道路段，濃煙也吹向高速公路...

3歲女童送醫急救亡全身瘀傷 南警留置同居人及生母追查

台南市3歲女童昨晚被送到醫院急診室急救時，全身多處瘀傷，經急救後仍回天乏術，警方將女童生母及同居人帶回留置詢問，女童生母及同居人都否認凌...

高雄南區資源回收廠疑員工放水護航廠商 檢廉發動搜索

高雄市環保局南區資源回收廠，被檢廉單位查出疑似有工作人員涉嫌「放水」，當民間資源回收業者入場過磅時，涉嫌短報重量，再向業...

這20萬是真的...嘉市殯葬所庫錢灰燼竟有真鈔 失主快來

殯葬業者前天於嘉義市殯葬所的庫錢區，發現燜燒便撥開灰燼，驚見有千元鈔票，趕緊送交派出所，經清點大約20萬9000元，暫無...

工程師涉監聽北市消防救護無線電 更直播周知遭法辦

30多歲張姓男子，涉嫌在住家監聽台北市消防局類比救護頻道，並同步透過Youtube直播無線電內容，涉嫌觸犯電信法，8月2...

騎士拜拜完返家遇劫 蘇澳2車事故釀3輕重傷

宜蘭縣蘇澳鎮前天下午5點多發生2車撞擊事故，造成3人輕重傷。警方獲報趕往現場處理，由於雙方無行車紀錄器，加上周邊監視氣死...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。