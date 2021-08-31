詐欺通緝犯多次傳喚未到案 卻因後機車照鏡破損被逮

高雄市鳳山區一名蕭姓男子今年3月起因詐欺案遭法院通緝三次未到案，昨騎機車在鳥松區搖搖晃晃、不斷東張西望，又因右後照鏡破損，巡邏員警上前盤查才發現是通緝犯，蕭男一度還想騙員警已到案，但最後還是遭緝捕歸案。

據了解，蕭男（約26歲）原從事餐飲業，疑因提供存摺供詐騙集團使用，法院多次傳喚未到案，今年3月起陸續遭法院發布3次詐欺案通緝。

蕭男昨天下午3時許騎機車行經鳥松區本館路與澄清路口，行車左右搖晃還不斷東張西望，員警見蕭男機車右後照鏡破損，趁蕭男等紅綠燈時將他攔下，針對騎車搖晃部分實施酒測值為零，員警再根據蕭男身分一查才知道是遭法院通緝的詐欺通緝犯。