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詐欺通緝犯多次傳喚未到案 卻因後機車照鏡破損被逮

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市鳳山區一名蕭姓男子今年3月起因詐欺案遭法院通緝三次未到案，昨騎機車在鳥松區搖搖晃晃、不斷東張西望，又因右後照鏡破損，巡邏員警上前盤查才發現是通緝犯，蕭男一度還想騙員警已到案，但最後還是遭緝捕歸案。

據了解，蕭男（約26歲）原從事餐飲業，疑因提供存摺供詐騙集團使用，法院多次傳喚未到案，今年3月起陸續遭法院發布3次詐欺案通緝。

蕭男昨天下午3時許騎機車行經鳥松區本館路與澄清路口，行車左右搖晃還不斷東張西望，員警見蕭男機車右後照鏡破損，趁蕭男等紅綠燈時將他攔下，針對騎車搖晃部分實施酒測值為零，員警再根據蕭男身分一查才知道是遭法院通緝的詐欺通緝犯。

蕭男雖坦承有收到遭通緝的訊息，但辯稱自己已經到法院報到，不斷找理由想騙過員警，因紀錄資料清楚，員警還是上銬，將蕭男緝捕歸案。

高雄市鳳山區蕭姓男子因詐欺案遭通緝，騎車行經鳥松區時因右後照鏡破損遭員警盤查露餡，遭警緝捕歸案。記者陳玫伶／翻攝
高雄市鳳山區蕭姓男子因詐欺案遭通緝，騎車行經鳥松區時因右後照鏡破損遭員警盤查露餡，遭警緝捕歸案。記者陳玫伶／翻攝
高雄市鳳山區蕭姓男子因詐欺案遭通緝，騎車行經鳥松區時因右後照鏡破損遭員警盤查露餡，遭警緝捕歸案。記者陳玫伶／翻攝
高雄市鳳山區蕭姓男子因詐欺案遭通緝，騎車行經鳥松區時因右後照鏡破損遭員警盤查露餡，遭警緝捕歸案。記者陳玫伶／翻攝

通緝 詐欺 詐騙集團

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