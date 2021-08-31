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桃園女士官半夜急產 救護車到場...女嬰已經生出來了

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市龜山區一名懷孕37周的女士官今天凌晨突然急產，急忙報案，救護人員火速趕至現場，見女嬰已經出生，加以處置後連忙送醫，保住母女平安，在場唯一一名女性救護員表示，親眼見證生命誕生令人震驚，所幸平時訓練充足，得以圓滿達成任務，非常高興。

桃園市消防局第一大隊坪頂分隊今天凌晨3時20分許接獲下湖東營區報案，稱一名女士官（30歲）已懷孕37周，出現明顯陣痛，分隊為求慎重，派出4名救護人員（一般救護案件為2名）前往協助，10分鐘後火速趕抵。

救護人員抵達現場，便聽到嬰兒嗷嗷大哭聲，馬上攜帶器材快速來到產婦身旁，見嬰兒已經產出，臍帶仍與母親相連，立即先將嬰兒擦乾，並使用乾燥包巾包裹防止失溫，再進行口鼻抽吸，使用臍帶夾將臍帶夾好，將女嬰交由母親抱著，隨即送往林口長庚醫院，母女均安。

坪頂分隊表示，本次出勤的4名人員有3名是第一次出勤急產案件，其中唯一的女性救護員王千慈回想當下情況表示，親眼見證生命的誕生當下很震驚，雖然剛開始有點腦袋放空，所幸平時訓練充足，即使第一次遇到急產接生，也能圓滿達成任務，非常高興。

坪頂分隊長江宗晏表示，消防員的工作除了打火，還有救護勤務，救護工作量佔比更是最重，因此平時針對不同救護情境皆多加訓練，讓人員快速應對不同的狀況，也呼籲民眾能珍惜救護資源，尊重救護專業，讓有需要的民眾能得到最迅速與專業的協助。

龜山區女士官軍營凌晨急產，4名救護人員及時到場協助，保母女平安（軍營中不得攝影，此為示意圖）。圖／坪頂分隊提供
龜山區女士官軍營凌晨急產，4名救護人員及時到場協助，保母女平安（軍營中不得攝影，此為示意圖）。圖／坪頂分隊提供
龜山區女士官軍營凌晨急產，4名救護人員及時到場協助，保母女平安。圖／坪頂分隊提供
龜山區女士官軍營凌晨急產，4名救護人員及時到場協助，保母女平安。圖／坪頂分隊提供

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