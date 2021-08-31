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這20萬是真的...嘉市殯葬所庫錢灰燼竟有真鈔 失主快來

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導

殯葬業者前天於嘉義市殯葬所的庫錢區，發現燜燒便撥開灰燼，驚見有千元鈔票，趕緊送交派出所，經清點大約20萬9000元，暫無法得知燒錢的家屬，水上分局中庄派出所擬先依遺失物程序處理公告；嘉市殯葬所研判，有可能燒往生者衣物，未發現夾帶鈔票，否則庫錢不會燒真錢。

林姓殯葬業者透露，8月29日經過戶外庫錢區，發現正在燜燒，產生滿大濃煙，有嗆到的感覺，就上前去撥開灰燼，結果看見都是千元大鈔，一疊一疊放紅包袋，隨即潑水滅火，一開始以為是假的，再確認是真鈔，撿起來去送交派出所。

林姓殯葬業者當下也向殯葬所確認近1、2天可能來燒庫錢的家屬，暫無發現；嘉市殯葬所長盧春霖說，監視器拍不到庫錢區，且不必登記，燒庫錢時機為告別式之前或後，有的家屬前一天就燒，也或告別式結束火化完才燒，該區24小時開放服務，相當難查，若警方有需調閱資料會全力配合。

盧春霖說，燒庫錢是家屬希望往生者，在路上能有盤纏，有民眾會燒精緻的紙紮賓士轎車、三合院、金童玉女，也有直接買一箱箱庫錢焚燒，但沒聽過會燒真鈔，懷疑可能家屬另帶亡者生前使用的衣物，夾帶在衣服內；殯葬業者、警方也研判，可能家屬燒衣物沒檢查過，不經意就丟入。

警方表示，經計算仍完整的鈔票，約20萬9000多元，將先依遺失物程序公告。

發現鈔票的殯葬業者表示，當時看到燜燒，才去撥開，沒想到是鈔票。記者林伯驊／翻攝
發現鈔票的殯葬業者表示，當時看到燜燒，才去撥開，沒想到是鈔票。記者林伯驊／翻攝
嘉市殯葬所的戶外庫錢區，前天殯葬業者發現灰燼中有真鈔。記者林伯驊／翻攝
嘉市殯葬所的戶外庫錢區，前天殯葬業者發現灰燼中有真鈔。記者林伯驊／翻攝
嘉市殯葬所的戶外庫錢區被發現有真鈔。記者林伯驊／翻攝
嘉市殯葬所的戶外庫錢區被發現有真鈔。記者林伯驊／翻攝
嘉市殯葬所戶外庫錢區發現真鈔，一疊疊放紅包帶內。記者林伯驊／翻攝
嘉市殯葬所戶外庫錢區發現真鈔，一疊疊放紅包帶內。記者林伯驊／翻攝
殯葬業者前天在嘉市殯葬所的戶外庫錢區，發現有真鈔。記者林伯驊／翻攝
殯葬業者前天在嘉市殯葬所的戶外庫錢區，發現有真鈔。記者林伯驊／翻攝
警方清點戶外庫錢區拾獲的鈔票共20萬9000元。記者林伯驊／翻攝
警方清點戶外庫錢區拾獲的鈔票共20萬9000元。記者林伯驊／翻攝
嘉市殯葬所的戶外庫錢區被發現疑有人誤燒真鈔。記者林伯驊／翻攝
嘉市殯葬所的戶外庫錢區被發現疑有人誤燒真鈔。記者林伯驊／翻攝

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