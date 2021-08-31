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男子偷保養廠工具 隔天腳踏車故障遇警被捕

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄市警方昨天見林姓男子的腳踏車脫落鏈條，發現他的腳踏車與前天竊賊偷汽車保養廠的腳踏車相似，經檢視監錄畫面，察覺林便是涉案人。他帶員警搜出藏在公園的贓物，依竊盜罪嫌移送法辦。

據了解，苓雅區文山路某汽車保養廠8月29日遭竊1批工具，據許姓負責人報案，保養廠價值16萬元的車用電腦、照明燈、電瓶、電鑽等工具失竊。警方調閱附近路口監視器畫面，發現1名騎腳踏車的男子涉案。

昨天上午9點多，苓雅警分局福德二路派出所員警巡邏，路過苓雅區正義路，發現林姓男子（52歲）因腳踏車鏈條脫落在路旁修理，員警見林的身材特徵和腳踏車，與涉案人及涉案腳踏車相似，上前盤查，員警示出監視器畫面，林才承認涉案。

林帶警方到苓雅區建國一路某公園，取出他偷得的贓物，稱缺錢花用，才趁保養廠員工中午休息，由後方防火巷通風口進入保養廠，偷走這批工具，全案依竊盜罪嫌移送法辦。

林姓男子涉嫌偷汽車保養廠一批工具，隔天腳踏車故障遇警被捕。記者林保光／翻攝
林姓男子涉嫌偷汽車保養廠一批工具，隔天腳踏車故障遇警被捕。記者林保光／翻攝

腳踏車 竊盜

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