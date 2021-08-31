男子偷保養廠工具 隔天腳踏車故障遇警被捕

高雄市警方昨天見林姓男子的腳踏車脫落鏈條，發現他的腳踏車與前天竊賊偷汽車保養廠的腳踏車相似，經檢視監錄畫面，察覺林便是涉案人。他帶員警搜出藏在公園的贓物，依竊盜罪嫌移送法辦。

據了解，苓雅區文山路某汽車保養廠8月29日遭竊1批工具，據許姓負責人報案，保養廠價值16萬元的車用電腦、照明燈、電瓶、電鑽等工具失竊。警方調閱附近路口監視器畫面，發現1名騎腳踏車的男子涉案。

昨天上午9點多，苓雅警分局福德二路派出所員警巡邏，路過苓雅區正義路，發現林姓男子（52歲）因腳踏車鏈條脫落在路旁修理，員警見林的身材特徵和腳踏車，與涉案人及涉案腳踏車相似，上前盤查，員警示出監視器畫面，林才承認涉案。