手機欠繳3萬帳戶會被凍結？女急奔派出所求解

新冠肺炎疫情起緩，但各地詐騙集團電話又頻傳，昨天下午一名婦人跑到派出所，詐騙集團冒稱是高雄市警察局某間派出所，告知她名下手機欠繳3萬元沒繳清，存款恐被凍結。員警一查，發現打給她的電話號碼已行騙多人，並遭通報高達200多筆，女子才相信是詐騙伎倆。

市警第二分局說，昨天下午3時一名婦人慌慌張張跑進東光派出所，警員吳展宇、呂佳錚及鄭王凱3員趕緊先安撫婦人情緒，後得知她當天接獲自稱是高雄市警察局某間派出所的警察，假稱其名下的手機費用高達3萬元沒繳清，又稱因其身分遭盜用並累積高達百萬欠款，若不按照指示操作，將會有更高額的損失。

警方指出，婦人當時相當緊張，信以為真，員警耐心聽她敘述後，先向她解釋詐騙伎倆日新月異，此方式是詐騙集團的慣用手法，再利用警政系統查詢陳女提供的相關資料，發現此電話號碼已行騙多人並遭通報高達200多筆。婦人得知為詐騙伎倆後，感謝員警保住自己多年的辛苦錢。