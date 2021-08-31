北市男子竊聽救護無線電還直播 遭警消查獲送辦

台北市消防局28日獲報，指有民眾利用YouTube直播竊聽救護頻道無線電情事，為免案件個資遭不特定人士竊聽，立即向警方報案協查，於北市松山區查獲犯嫌張姓男子並依法送辦。

消防局28日下午5時39分接獲民眾來電，指有名男子透過YouTube直播竊聽消防局的救護頻道無線電，立即向台北市警察局報案請求協助，同時通知相關外勤單位調整救護頻道因應，以避免案件資訊遭不特定人士竊聽。

由於消防局無線電為電信管理法第50條規定的專用無線電，民眾擅自竊聽消防無線電，恐有觸犯電信管理法之虞。

警消隨後透過相關直播影片畫面，鎖定涉案犯嫌為松山區一名30多歲張姓男子，立即派員到場查獲，張男也坦承犯行，詢後依涉電信管理法送辦。

消防局今天表示，各外勤救災救護大隊在執行各項救災救護勤業務時，均會確保傷病患個人隱私，無線電是作為聯繫回報現場狀況或請求調度支援的功能，若涉民眾個資等敏感資料，則以行動電話或有線電話回報指揮中心為原則，以落實個資保護。