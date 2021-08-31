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出門領藥整個下午搞失蹤 愛女急尋九旬前世情人

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

台中市高齡91歲段姓老翁獨自到院領藥後失蹤，老翁女兒心急報警說，父親有失智症，之前曾走失但家人很快找回，這次老父整個下午音訊全無，就擔心出了意外。警方先在醫院以同心圓方式尋找未果，最後得知段翁曾在東勢區任職教師，順利在豐勢路往東勢方向找到雨中淋雨的老翁，趕緊連絡家屬。

本月中旬，台中市警局豐原分局豐東所接獲民眾報案，指高齡九旬父親失蹤，巡佐張秋明與警員賴祺深到場了解。報案人女兒說，段姓父親已經91歲，有失智症狀，中午獨自到豐原醫院領藥，領完藥後卻未返家，整個下午失聯，很擔心老父親在外遭遇事故。

當天午後下著雷雨，警方擔心老翁在外受寒，先到豐原醫院並以同心圓方式尋人，卻未找到段翁身影；家屬再向警方表示，父親之前在東勢區擔任教師退休，會不會是懷念舊景物，而往東勢區前進？

警方決定往東勢區沿路尋找，果然在豐勢路一段發現一名未撐傘、神情緊張在雨中行走的老翁，但老翁患有重聽且鄉音濃厚，第一時間無法確認身分。

張姓巡佐細心檢查老翁衣物口袋，發現有豐原醫院的藥袋與名稱，經比對協尋人口特徵，確認即為失聯的段姓老翁，立即以警車載送老翁返所，並通知家屬。

段姓老翁的妻子與女兒到派出所相認，女兒見前世情人安然無恙，終於卸下心中擔憂，否則老父年事已高，擔心在外流浪更久會有意外，感謝警方協助尋獲。

高齡91歲段姓老翁(右)獨自到醫院領藥後失聯，家屬心急報警，警方展開地毯式搜索，於豐勢路一段旁發現全身淋濕的老翁，立即通知家屬。圖／讀者提供
高齡91歲段姓老翁(右)獨自到醫院領藥後失聯，家屬心急報警，警方展開地毯式搜索，於豐勢路一段旁發現全身淋濕的老翁，立即通知家屬。圖／讀者提供
高齡91歲段姓老翁(左)獨自到醫院領藥後失聯，家屬心急報警，警方展開地毯式搜索，於豐勢路一段旁發現全身淋濕的老翁，立即通知家屬。圖／讀者提供
高齡91歲段姓老翁(左)獨自到醫院領藥後失聯，家屬心急報警，警方展開地毯式搜索，於豐勢路一段旁發現全身淋濕的老翁，立即通知家屬。圖／讀者提供

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