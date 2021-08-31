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失智嬤總是迷途搞不清 子女幫忙到處留線索

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市八旬徐姓老婦25日凌晨在北區學士路推著手推車，民眾發現後報警；警方到場詢問，徐嬤一下說住在「南投埔里」，一下又說住在「台中新社」，讓警方一頭霧水，幸好警方檢視阿嬤身上物品後，在手機殼內發現多組手機號碼與住址，除了寫有阿嬤的住址外，也有阿嬤子女的聯絡方式，才發現阿嬤住在北區健行路，不是阿嬤所說的埔里與新社，也讓處理警員直呼「差很遠」。

台中市第二警分局文正所警員顏家彬、林煜翔在25日凌晨1時許獲報，八旬徐姓阿嬤推一台手推車、戴著口罩疑似迷途，面對警方詢問，徐嬤稱要搭公車到醫院拿藥，但當時已經凌晨時分，醫院已關門，警員再問徐嬤家住何處，徐嬤一下回「新社」，一下又說是「埔里」，讓警員聽得一團亂。

因阿嬤語焉不詳，警方先將阿嬤帶回派出所，立刻遞上茶水、熱食充飢，員警檢視阿嬤隨身攜帶物品，發現阿嬤子女貼心的在阿嬤手機外殼、皮夾內放上記載著多組電話號碼及地址的紙條，其中包括阿嬤子女的手機、住處，不過因當時已深夜時分，電話無人接聽，因此依手機中的地址，就近帶阿嬤前往北區健行路的住處。

警員才牽著阿嬤到門口，阿嬤就直說「我家在這裡啦」，警員看門口還貼有一張白紙，上面寫有阿嬤的姓名，研判是阿嬤家人擔心阿嬤迷途，所以貼上大字報，讓阿嬤迷途時，鄰居也可以幫忙，最後警方順利與阿嬤家人取得聯繫，也提醒阿嬤家人要到場關心。

第二警分局長陳家銘表示，家中若有年長者有走失之虞者，可向相關單位申請「愛心手鍊」，也可在年長者隨身物品或衣物放入小紙條並附上相關聯絡方式，讓所愛的長輩增加一分保障，若不慎走失時， 可立即向警察機關報請協尋，儘速幫助長者返家，避免發生憾事。

台中市徐姓阿嬤在25日凌晨被通報迷途，警方透過阿嬤的手機，發現有阿嬤家人留下地址、電話，順利協助阿嬤返家。圖／第二警分局提供
台中市徐姓阿嬤在25日凌晨被通報迷途，警方透過阿嬤的手機，發現有阿嬤家人留下地址、電話，順利協助阿嬤返家。圖／第二警分局提供
台中市徐姓阿嬤在25日凌晨被通報迷途，警方透過阿嬤的手機，發現有阿嬤家人留下地址、電話，順利協助阿嬤返家。圖／第二警分局提供
台中市徐姓阿嬤在25日凌晨被通報迷途，警方透過阿嬤的手機，發現有阿嬤家人留下地址、電話，順利協助阿嬤返家。圖／第二警分局提供

阿嬤 埔里

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