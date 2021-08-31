影／高雄內門4月底山林火警 警揪出偷燒廢木模板男
高雄巿內門區位處偏僻的溝坪段國有林地今年4月底發生山林火警，保安警察第7總隊第8大隊會同屏東林區管理處、高雄巿警察局旗山分局成立專案小組展開調查，調閱路口監視器及實地查訪後，查出從事垃圾代清運的李姓男子，將廢木模板載運至該地放火燒毀，未將火苗撲滅即離去，致面積達3公頃的國有林木遭火焚毀，昨天將他依違反森林法和公共危險罪嫌移送偵辦，林管處也將求償近百萬元的林木損失。
警方說，內門區溝坪段國有林地今年4月底發生山林火警，經調閱延線路口監視器及實地查訪後，鎖定在高雄市租屋、從事垃圾代清運的李姓男子（50歲）涉有重嫌，李的老家在高雄巿內門區，熟悉當地地形，但他屢次傳喚到案都否認，警方出示李於4月底載運廢木模板至高雄巿內門區案發地的照片證據，他才承認。
警方說，李姓男子便宜行事，用貨車載運廢木模板至偏僻的高雄巿內門區案發地旁處理焚燒，完畢後未將火苗撲滅即
離去，當天風勢大，致火苗延燒至國有林地，造成林地竹林燒毀，嚴重影響當地水土保持，案依違反森林法及公共危險罪嫌移送橋頭地方檢察署偵辦。
屏東林區管理處表示，森林法第53條規定放火燒燬他人之森林者，處3年以上10以下有期徒刑，並須負民事賠償責任，請民眾勇於檢舉惡意縱火，獎金最高可達100萬元。
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