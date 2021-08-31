假警冒165反詐騙專線遇真警保住150萬 老翁：太逼真
基隆市一名老翁接到詐騙電話，冒稱「反詐騙165專線」警員，以涉及洗錢案件需交付相當財產做保證金老哏，因說得很真切，把老翁騙得團轉轉要提領150萬元，幸好行員機警報案，經3名男警察協助，才保住老翁血汗錢。
基隆市警察局第一分局忠二路派出所巡佐陳明熙、警員謝一豐、張楷濠，昨天下午2時許接獲二信銀行報案，表示有民眾欲提領鉅額現金，請求警方到場了解。警方到場後，老翁向警方表示，他接到電話自稱「反詐騙165專線」的警察，告知他涉及洗錢案件，需交付相當財產做保證金，還不可聲張說話。
老翁說，對方講得很真切，又把他的資料說了出來，讓他信以為真，前往銀行解除定存，提領150萬現金。行員表示，老翁來辦理時不說話，讓人起疑，最後還用寫的。
經警方了解後，發現根本就是典型的詐騙行為，當場告知老翁說，「這是詐騙的話術，反詐騙165專線的人不會要你去解約」，經過「真警察」與行員的協助，老翁才相信遇上騙局，保住積蓄。
第四分局提醒民眾，詐騙集團常假冒公務機關，如地檢署、警察局、衛生局等等，以涉及刑事案件交付保證金、遭冒用證件需財產證明等等話術行騙，為一貫的詐騙手法，請民眾提高警覺，任何公務機關「絕不會」要求民眾交付任何財物，如有要求金錢往來即為詐騙。若仍有疑慮可撥打110或165反詐騙專線，避免積蓄被不肖人士騙走。
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