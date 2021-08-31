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疑偷裝GPS國道高雄新營追逐大亂鬥 警壓制15人送辦

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

2名徵信社男子在高雄日前潛入一輛轎車車底，疑要裝設GPS定位器被車主撞見駕車落跑，車主不滿撂來4輛車在高雄市區追逐，，徵信社人員開上國道沿途緊急向警方求救，最後停在新營地磅站，被打得鼻青臉腫，警方緊急動員警力制伏雙方共15人，訊後先依聚眾鬥毆罪移送三嫌，涉及危險駕駛情事將釐清究責。

據悉，這起事件發生在本月17日深夜近約12點，當時2名徵信社男子在高雄市區潛入一輛轎車車底疑要裝設GPS定位器，不料被車主撞見，緊急開車落跑。

車主急追並撂來4輛車堵人，雙方在高雄市七賢路、林森路等鬧區呼嘯狂奔，眼看對方緊追，徵信社2男18日凌晨1時緊急將車開上中山高中正交流道北上。

「救命啊！...」據指出，徵信社男子見車子高速開到台南仍無法甩開對方，途中向警方邊報案邊逃竄，凌晨約2點緊急開到新營地磅站旁空地向警方求援，隨後對方4輛車也殺至，13人下車持盾物或出拳攻擊，徵信社這方寡不敵眾掛彩，值班警員見狀緊急通報，調派國道4隊10多名警力到場壓制。

國道四隊說，當時獲報有5輛車在轄區飛車追逐，同時增派4輛警車展開蒐證及防範作為，警在現場將15人全帶回偵辦，遭毆打的徵信社人員有提告傷害告訴，全案移送檢方偵辦，警方將調閱沿途監視畫面，釐清有無涉及公共危險情事，將進一步開罰。

中山高台南新營地磅站發生群體鬥毆，警到場壓制帶回15人送辦。圖 ／讀者提供
中山高台南新營地磅站發生群體鬥毆，警到場壓制帶回15人送辦。圖 ／讀者提供
中山高台南新營地磅站發生群體鬥毆，警到場壓制帶回15人送辦。圖 ／讀者提供
中山高台南新營地磅站發生群體鬥毆，警到場壓制帶回15人送辦。圖 ／讀者提供

車主 國道 高雄市

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