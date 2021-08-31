疑偷裝GPS國道高雄新營追逐大亂鬥 警壓制15人送辦
2名徵信社男子在高雄日前潛入一輛轎車車底，疑要裝設GPS定位器被車主撞見駕車落跑，車主不滿撂來4輛車在高雄市區追逐，，徵信社人員開上國道沿途緊急向警方求救，最後停在新營地磅站，被打得鼻青臉腫，警方緊急動員警力制伏雙方共15人，訊後先依聚眾鬥毆罪移送三嫌，涉及危險駕駛情事將釐清究責。
據悉，這起事件發生在本月17日深夜近約12點，當時2名徵信社男子在高雄市區潛入一輛轎車車底疑要裝設GPS定位器，不料被車主撞見，緊急開車落跑。
車主急追並撂來4輛車堵人，雙方在高雄市七賢路、林森路等鬧區呼嘯狂奔，眼看對方緊追，徵信社2男18日凌晨1時緊急將車開上中山高中正交流道北上。
「救命啊！...」據指出，徵信社男子見車子高速開到台南仍無法甩開對方，途中向警方邊報案邊逃竄，凌晨約2點緊急開到新營地磅站旁空地向警方求援，隨後對方4輛車也殺至，13人下車持盾物或出拳攻擊，徵信社這方寡不敵眾掛彩，值班警員見狀緊急通報，調派國道4隊10多名警力到場壓制。
國道四隊說，當時獲報有5輛車在轄區飛車追逐，同時增派4輛警車展開蒐證及防範作為，警在現場將15人全帶回偵辦，遭毆打的徵信社人員有提告傷害告訴，全案移送檢方偵辦，警方將調閱沿途監視畫面，釐清有無涉及公共危險情事，將進一步開罰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言