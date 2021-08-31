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影／氣！轎車、機車街頭互嗆 吵到「叫警察」

聯合報 / 記者張善寧／即時報導

高雄一名女騎士在臉書PO文指出，騎車行經旗楠公路上時，遭一名駕駛白色轎車的男子逼車，轎車駕駛不滿騎士沒騎「機車道」，騎士反駁這是混合車道，機車可以行駛。雙方就在路上拉開嗓門互嗆，林女決定PO網徵求行車記錄器，不排除提告。

畫面中可以看到駕駛休旅車的男子大喊：「機車道在外面啦！這裡是汽車道！汽車道在外面懂不懂啦！」林女回嗆：「你不是要來逼我車嗎，你不是要撞我嗎來啊！這裡有寫禁行機車嗎？」，雙方就在路上你一言我一句後，林女又說：「要不要叫警察！」，男子當下也回：「叫警察沒關係啊！來，停在路邊叫警察！」

轄區警方表示，接獲報案後到現場了解，雙方各執一詞，警方表示，該路段為混合車道，未發現雙方有違規行為，也表示如果騎士提告，警局將依規定受理。

網友也紛紛留言，「「會講汽車道這種自創名詞的你還指望他能跟正常人一樣？」、「什麼叫汽車道，駕照怎麼來的啊！只有快車道和慢車道，先搞清楚再來爭吧！」、「他激動成這樣居然沒爆血管？真是都市傳說啊！」。

女騎士控訴在旗楠公路上遭一名男子逼車，雙方爆發爭論，騎士憤而上網PO文徵行車記錄器畫面。翻攝／爆料公社
女騎士控訴在旗楠公路上遭一名男子逼車，雙方爆發爭論，騎士憤而上網PO文徵行車記錄器畫面。翻攝／爆料公社

車道 警察 駕照

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