聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／氣！轎車、機車街頭互嗆 吵到「叫警察」
高雄一名女騎士在臉書PO文指出，騎車行經旗楠公路上時，遭一名駕駛白色轎車的男子逼車，轎車駕駛不滿騎士沒騎「機車道」，騎士反駁這是混合車道，機車可以行駛。雙方就在路上拉開嗓門互嗆，林女決定PO網徵求行車記錄器，不排除提告。
畫面中可以看到駕駛休旅車的男子大喊：「機車道在外面啦！這裡是汽車道！汽車道在外面懂不懂啦！」林女回嗆：「你不是要來逼我車嗎，你不是要撞我嗎來啊！這裡有寫禁行機車嗎？」，雙方就在路上你一言我一句後，林女又說：「要不要叫警察！」，男子當下也回：「叫警察沒關係啊！來，停在路邊叫警察！」
轄區警方表示，接獲報案後到現場了解，雙方各執一詞，警方表示，該路段為混合車道，未發現雙方有違規行為，也表示如果騎士提告，警局將依規定受理。
網友也紛紛留言，「「會講汽車道這種自創名詞的你還指望他能跟正常人一樣？」、「什麼叫汽車道，駕照怎麼來的啊！只有快車道和慢車道，先搞清楚再來爭吧！」、「他激動成這樣居然沒爆血管？真是都市傳說啊！」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言