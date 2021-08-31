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假投資真詐財再現 桃園中壢男險遭熟悉匯款帳號詐80萬

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園中壢區一名51歲的洪姓男子，昨天中午至銀行稱要匯款80萬元，行員察覺洪男神情緊繃，反覆察看手機，立即報警，警方到場後發現洪男遭詐騙投資伎倆糊弄，並利用165反詐騙系統查詢，洪男才當場醒悟，保住80萬元。

昨天中午洪男至中壢區的銀行表明要匯款80萬元，然而洪男站在櫃台前，反覆察看手機，眼神飄移，行員驚覺有異，立刻通報警方。

中壢警分局中壢派出所員警到場後，發現洪男說詞反覆，稱對方是生意往來的對象，雖僅有一面之緣，但已進行多次生意往來。

過程中洪男不斷東張西望，警方再次詢問洪男匯款目的，洪男又改口表示這筆金額是要匯去投資網站做投資，員警要求查看投資網站內容，洪男原先不肯，後來才鬆手讓警方查看。

警方告知洪男此投資網站疑點重重，且投資股票的細節內容相當模糊，是詐騙集團的慣用手法，經165反詐騙系統查詢時匯款帳戶時，顯示為警示帳戶。

洪男這時才恍然大悟坦承，之前已和對方進行多次的股票匯款交易，所以才不疑有他再度匯款，並心有餘悸地向警方道謝，所幸自己的80萬元沒有被騙，之後也會特別注意投資網站的種種細節。

警方告知洪男此投資網站疑點重重，且投資股票的細節內容相當模糊，是詐騙集團的慣用手法，經165反詐騙系統查詢時匯款帳戶時，顯示為警示帳戶。記者翁唯真／翻攝
警方告知洪男此投資網站疑點重重，且投資股票的細節內容相當模糊，是詐騙集團的慣用手法，經165反詐騙系統查詢時匯款帳戶時，顯示為警示帳戶。記者翁唯真／翻攝
昨天中午洪男至中壢區的銀行表明要匯款80萬元，然而洪男站在櫃台前，反覆察看手機，眼神飄移，行員驚覺有異，立刻通報警方。記者翁唯真／翻攝
昨天中午洪男至中壢區的銀行表明要匯款80萬元，然而洪男站在櫃台前，反覆察看手機，眼神飄移，行員驚覺有異，立刻通報警方。記者翁唯真／翻攝

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