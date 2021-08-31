苑裡農地重劃區半年交通事故153件 啟動長短期改善措施

苗栗縣苑裡農地重劃區苗47線周邊農路棋盤式道路，路口多數沒有紅綠燈號誌管制，今年上半年發生153件交通事故，一些居民一天數驚，縣府爭取到交通部補助，啟動高事故風險路廊優先改善計畫，希望明年爭取工程經費到位，警方在易肇事路段設置告示牌、爆閃燈等設施，長短期希望減少重劃區內交通事故。

苗栗縣警局通霄分局統計，苑裡農地重劃區內今年1到6月發生153件交通事故，雖比去年同期減少21件，但仍居高不下，分析車禍原因是農路棋盤式設計，道路筆直，路口多數沒有紅綠燈管制，汽機車駕駛人未注意路況肇事，警方在易肇事路段，苗47線與玉山11路、社柑1路等路口設置告示牌、標語與爆閃燈，提醒用路人注意通過路口時，減速、觀察後再通過。

縣政府工務處也將苑裡農地重劃區之路口改善策略，納入高事故風險路廊優先改善計畫，工務處指出，交通部補助250萬元，選定苑裡農地重劃區，及機車於路口兩段式左轉及道路行駛空間之妥適性檢討等3項計畫，分析近3年交通肇事資料，及調查評估交通流量、路口幾何條件等事故影響因子，擬研具體精準的交通改善策略。