基隆1到8月大車事故47件1死33傷 視野死角及內輪差所致

基隆市警察局交通隊統計，今年1到8月曳引車及大貨車交通事故共發生47件，造成1死33傷。經調查主要都因大型車駕駛因「視野死角及內輪差」，間接造成未注意車前狀況、未保持安全距離與變換車道不當等，發生交通事故。提醒汽機車駕駛人，民眾用路時遇到大型車，請保持10公尺以上安全距離，機慢車駕駛與行人切勿位於轉彎半徑內，避免發生危險。

安樂區基金一路本月6日發生死亡車禍，曾姓曳引車駕駛，行經基金一路國道三號基金交流道附近，與一輛同向翁姓女騎士發生車禍，翁女被車輪輾過，當場爆頭亡，死狀甚慘，讓路過民眾看得心驚，警方將曾男依過失致死罪嫌移送檢方偵辦。

交通隊調查後發現，此車禍是因為「視線死角」未注意車前機車，因而發生擦撞致騎士倒地後當場死亡事故。

交通隊副隊長吳誌權今天表示，調查大型車事故，發現大型車駕駛多因「視野死角及內輪差」，間接造成未注意車前狀況、未保持安全距離與變換車道不當等，發生交通事故。

交通隊說，大型車起步、轉彎時，駕駛因車身長及裝載貨物，易造成視線死角且前後輪轉彎內輪差較一般車輛為大，民眾用路時遇到大型車，請保持10公尺以上安全距離，機慢車駕駛與行人切勿位於轉彎半徑內，避免發生危險。

交通部道安委員會指出， 所謂「內輪差」就是車輛在轉彎時，前後車輪的行經軌跡所造成的差距，這是指當車輛轉彎時，內側的後輪也會向內偏移，其偏移的軌跡與前輪軌跡間的距離叫做「內輪差」。

造成內輪差的因素有2個，一種是軸距、另一種是轉向角，所謂「軸距」是指前輪軸中心點到後輪軸中心點間的長度。而「轉向角」就是指前車輪轉向角度，就是由駕駛人轉動方向盤，經機械構造促使前車輪從直向改變成右轉或左轉方向的旋轉角度。當方向盤向右或向左轉動到不能再轉的位置，就稱為最大轉向角。