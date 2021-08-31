基隆1到8月大車事故47件1死33傷 視野死角及內輪差所致
基隆市警察局交通隊統計，今年1到8月曳引車及大貨車交通事故共發生47件，造成1死33傷。經調查主要都因大型車駕駛因「視野死角及內輪差」，間接造成未注意車前狀況、未保持安全距離與變換車道不當等，發生交通事故。提醒汽機車駕駛人，民眾用路時遇到大型車，請保持10公尺以上安全距離，機慢車駕駛與行人切勿位於轉彎半徑內，避免發生危險。
安樂區基金一路本月6日發生死亡車禍，曾姓曳引車駕駛，行經基金一路國道三號基金交流道附近，與一輛同向翁姓女騎士發生車禍，翁女被車輪輾過，當場爆頭亡，死狀甚慘，讓路過民眾看得心驚，警方將曾男依過失致死罪嫌移送檢方偵辦。
交通隊調查後發現，此車禍是因為「視線死角」未注意車前機車，因而發生擦撞致騎士倒地後當場死亡事故。
交通隊副隊長吳誌權今天表示，調查大型車事故，發現大型車駕駛多因「視野死角及內輪差」，間接造成未注意車前狀況、未保持安全距離與變換車道不當等，發生交通事故。
交通隊說，大型車起步、轉彎時，駕駛因車身長及裝載貨物，易造成視線死角且前後輪轉彎內輪差較一般車輛為大，民眾用路時遇到大型車，請保持10公尺以上安全距離，機慢車駕駛與行人切勿位於轉彎半徑內，避免發生危險。
交通部道安委員會指出， 所謂「內輪差」就是車輛在轉彎時，前後車輪的行經軌跡所造成的差距，這是指當車輛轉彎時，內側的後輪也會向內偏移，其偏移的軌跡與前輪軌跡間的距離叫做「內輪差」。
造成內輪差的因素有2個，一種是軸距、另一種是轉向角，所謂「軸距」是指前輪軸中心點到後輪軸中心點間的長度。而「轉向角」就是指前車輪轉向角度，就是由駕駛人轉動方向盤，經機械構造促使前車輪從直向改變成右轉或左轉方向的旋轉角度。當方向盤向右或向左轉動到不能再轉的位置，就稱為最大轉向角。
今年6月1日起，立法院通過道路交通管理處罰條例18條之1，大型車裝設之行車視野輔助系統若未正常運作者，處汽車所有人9千元以上，1萬8千元以下罰鍰。立法主要是鑑於近幾年大型車輛發生交通事故致死、傷案件層出不窮，為解決此實務迭生之問題，在參考許多先進國家於近年來新增了許多大型車輛行車輔助系統法規，希望有助於消彌許多視野死角，提升車輛駕駛人及行人安全。
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