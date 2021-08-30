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梅酒內現碎玻璃求償 業者：梅子太多不合理持續溝通
蕭姓居民今在臉書社團「嘉義市大小事」貼文，指日前到某連鎖大賣場嘉義店買1瓶梅酒，發現瓶內有玻璃，但向廠商反映後未獲得滿意回復，決定網路貼文提醒大家；賣場公關表示，收到反映當天就下架同批產品，經檢查並沒有問題，將持續與消費者溝通，並對商譽保留法律追訴權。
嘉義市衛生局表示，酒類非地方主管商品，也未收到消費者投訴，但已就本案與業者聯絡，初判為消費糾紛，已要求業者積極處理。
賣場高姓公關表示，消費者客訴當天就立即退費，並連絡36家分店下架同批產品，但檢測後未發現異狀，另檢測消費者提供的梅酒瓶，瓶身瓶口都完整，但梅子數量為正常2倍，正常品每瓶含梅子是648公克，但消費者退貨品重約710公克，依品管該瓶梅酒重量不可能過磅出廠，生產廠商也很納悶。
「我們有誠意處理！」高姓公關說明，事發至今每天都積極與消費者聯絡，也有意提供相關檢測資料給消費者，對方剛開始未提出賠償方案，之後求償6000元加禮物，但公司對此仍保留，蕭就提出到調解委員會調解，公司認同當面說明，正在安排時間，沒想到蕭卻突然網路貼文，並將貼文截圖傳給嘉義店聯絡人。
蕭姓消費者表示，他是在8月22日下午到家樂福買到該瓶梅酒，當天晚上開瓶喝酒，喝完酒要挖梅子吃，才發現內有玻璃，他當下嚇壞，直言「真的太可怕了」，還好沒有喝到，若喝到喉嚨可能不保。
蕭姓消費者說，會貼文主要是對賣場處理方式不認同，業者除回收他的瓶子，只表示會抽查，每家分店同批產品各開1瓶看是否有玻璃，而且事後並沒有站在消費者立場表達歉意，消費者怎麼能接受一句話「檢查沒問題」，這是明顯品管問題，試想如果喝到碎玻璃，會造成多大的傷害？ ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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