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引擎蓋冒火花2工人逃生 急停台74路肩半輛車燒成空殼

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台74快速道路11.5公里處在今天晚間6時許，發生一起轎車火警，警、消獲報到場時，車內駕駛、乘客已經逃生，但轎車的引擎起火燃燒，燒成空殼，詳細的起火原因，有待消防局火調科後續調查釐清，據查，二人是冷氣行員工，行駛至案發地點時，轎車引擎蓋突然冒出火花，二人趕緊將轎車停路肩，隨後車頭就起火燃燒，幸未造成人員受傷。

據查，張姓男子（28歲）是冷氣行員工，今天晚間6時許，他駕駛轎車與王姓男子（21歲）沿西屯區台74號快速道路，往南屯方向行駛，行經11.5公里處時，張發現引擎蓋突然冒出火花，張趕緊將轎車停在路肩，未料整輛車從車頭開始起火燃燒。

台中市消防局人員獲報到場滅火，張的轎車車頭被燒成空殼，但無造成人員傷亡，警方獲報後在現場指揮交通，詳細的起火原因，有待消防局火調科後續調查釐清。

台中市張姓男子今晚6時許，開車載王姓男子行經台74線11.5公里時，轎車突然冒出火花，緊急停路肩後，轎車起火燃燒，半輛車燒成空殼。圖／讀者提供
台中市張姓男子今晚6時許，開車載王姓男子行經台74線11.5公里時，轎車突然冒出火花，緊急停路肩後，轎車起火燃燒，半輛車燒成空殼。圖／讀者提供
台中市張姓男子今晚6時許，開車載王姓男子行經台74線11.5公里時，轎車突然冒出火花，緊急停路肩後，轎車起火燃燒，半輛車燒成空殼。圖／讀者提供
台中市張姓男子今晚6時許，開車載王姓男子行經台74線11.5公里時，轎車突然冒出火花，緊急停路肩後，轎車起火燃燒，半輛車燒成空殼。圖／讀者提供
台中市張姓男子今晚6時許，開車載王姓男子行經台74線11.5公里時，轎車突然冒出火花，緊急停路肩後，轎車起火燃燒，半輛車燒成空殼。圖／讀者提供
台中市張姓男子今晚6時許，開車載王姓男子行經台74線11.5公里時，轎車突然冒出火花，緊急停路肩後，轎車起火燃燒，半輛車燒成空殼。圖／讀者提供

台中市 火燒車

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