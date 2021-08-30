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雲林幼教師車禍 孩子認養人感謝卡來不及送出

中央社 / 雲林縣30日電

雲林縣水林鄉林姓幼教師日前駕車載3名兒子發生車禍，孩子2死1截肢；榮民服務處表示，當天他們是去斗六參加「認養人相見歡活動」，孩子們都準備了感謝卡，卻來不及送出。

國軍退除役官兵輔導委員會雲林縣榮民服務處今天表示，發生車禍的家庭，原本是幸福的一家5口，在去年10月，空軍士官長退伍的爸爸因病猝逝，家中生活重擔頓時落在媽媽肩上，榮服處運用民眾捐款的認養金，定期提供每月新台幣9000元扶助及三節慰問金，讓他們生活可以重上軌道。

雲林縣榮服處表示，事發當日，媽媽駕車載著3個兒子準備到斗六參加雲林縣榮服處舉辦的「認養人相見歡活動」，3人也準備了卡片要好好感謝協助的人，但發生車禍，讓媽媽失去了心愛的2個兒子，感謝卡也來不及送出。

榮服處指出，目前母子兩人已完成手術，除持續關切母子醫療及復原狀況、致贈2萬元慰助金外，並全力協助家屬申請活動意外事故保險理賠及榮民榮眷基金會意外事故救助金，並運用退伍軍人社團的力量，協助母子重建家庭。

雲林縣水林鄉林姓幼兒園女教師8月27日開車載3名兒子出門，途中發生車禍，2名就讀國中的孩子拋出車外死亡，嘉義長庚醫院幫右前臂骨折的9歲小兒子截肢、林母鼻梁修復，手術順利。

車禍 認養

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