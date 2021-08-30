桃園16歲高中生復興烤肉戲水 不幸溺斃哥自責

桃園一名16歲的潘姓男子，本月28日2時許和親友至復興區山水漣漪溪畔烤肉區遊玩，疑似不諳水性，戲水時溺斃，同行友人報案後，送往國軍總醫院急救不治。

大溪警分局羅浮派出所長蔡慧龍表示，潘男28日和17歲的哥哥及哥哥友人等4人，一同去復興區山水漣漪溪烤肉區遊玩，烤肉到一半，潘男獨自下到深有4至5米的霞雲溪流裡面玩水，過了一會，哥哥找不到潘男才緊急報案。

桃園市政府消防局復興消防分隊小隊長陳清淵指出，下午2時35分後獲報後，迅速前往發現潘難已不見蹤影，消防人員立即穿著潛水裝下溪搜索，約莫30分鐘後將潘男搶救上岸，並由救護人員緊急實施CPR、AED等急救處置，由哥哥偕同前往國軍桃園總醫院，經搶救後在下午16時32分宣告不治。

昨天潘男遺體在中壢殯儀館進行相驗，家屬和檢察官都沒有任何異議，判定潘男是意外身亡。