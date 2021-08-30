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南警獲贈2萬片「警用」口罩 波麗士大人捨不得戴
慈濟台南新營共修處及靖彩科技公司為感謝警方防疫辛勞，今捐贈具有警察盾型袖招圖樣的數位彩色醫用不織布透氣口罩2萬片，現場並舉行響應慈濟竹筒歲月精神活動，藉着眾人共善效應及防疫決心，讓疫情早日消弭。
靖彩科技老闆楊國琳及少東楊靖彥出席捐贈活動，由台南市警察局長方仰寧代表受贈，許多警員收到這款新款式「警用」口罩笑說，一眼就能看出是警察，很受用。也有人笑說，捨不得戴，要留下來收藏。
方仰寧表示，感謝慈濟新營共修處及靖彩科技，用實際物資力挺警察，讓員警在守護民眾之餘，也感受到企業及慈善團體守護員警的善心及貼心。
方仰寧說，南警同仁長期與民眾接觸，除要協助防疫電子圍籬、居家檢疫及疫調，也要受理民眾報案，暴露在可能受病毒感染高風險族群，面對看不見病毒威脅，更要妥適確保同仁執行安全及健康。
慈濟新營共修處隊長林俊良表示，很高興慈警團隊能結合廠商共同圓滿這次捐贈活動，看到疫情期間警察及醫護人員冒著風險執行最前線防疫工作，真的很感動。
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