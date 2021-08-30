男路邊臨停開車門 害騎士撞門滑行對向車道被撞身亡

鄭姓男子今年2月在路旁臨時停車，沒注意路況，涉嫌貿然打開駕駛座車門，害後方騎士撞到車門，直接滑行到對向車道，遭另一台機車撞擊，13天後，騎士因多重器官衰竭身亡，鄭男遭依照過失致死罪嫌起訴。

起訴指出，鄭姓男子今年2月26日上午10時許，開車行駛在新北市八里區中山路1段往林口方向，在中山路1段225號前臨時停車，涉嫌疏於注意，貿然開啟駕駛座車門，準備要下車，導致後方的戴姓機車騎士閃避不及，撞上車門倒地，人車滑行至對向車道，被張姓騎士撞擊送醫，13天後因多重器官衰竭死亡。

鄭男認罪，承認開啟車門後，騎士撞到車門。鄭男未注意往來車輛，應讓其先行，卻沒注意狀況，貿然打開車門，造成2騎士傷亡，張姓騎士腳部擦挫傷，鄭男涉犯過失傷害罪嫌，因張男已撤告，獲不起訴處分。