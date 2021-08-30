台南新化山上左鎮共11處易超速肇事路段 警將重點取締

台南市新化、山上、左鎮11處易超速肇事路段，警方下午公告列為超速取締重點，將不定時測速取締，期望用路人不再心存僥倖，避免發生重大車禍，造成遺憾。

新化分局表示，取締重點處所為新化區「台20線13.6公里」、「台20線17.1公里」、「台19甲線33.5公里」及「台19甲線41.2公里」，山上區「市道178甲線1.5公里」，左鎮區「台20線23.8公里」及「台20乙線0.5公里」共7處；另固定式測速照相桿則有「台20線與國道八號新化端」、「中正路1160號前」、「台19甲線外環道與信義路口」及「台20線平和橋」等4處。

新化分局交通組表示，今年至今轄區已發生A1類死亡交通事故5件，多因超速行駛釀禍，超速常造成重大車禍車毀人亡，將於轄內不定點不定時加強取締超速，尤其上述地點。超速可處1200元以上2400元以下罰鍰，超過規定最高速限60公里以上，可處6000元以上2萬4000元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照3個月。